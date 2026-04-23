최애 작가 만나러 서일코 가요 '2026 서울 일러스트코리아' [한강로 사진관]

한강로 사진관은 세계일보 사진부 기자들이 만드는 코너입니다. 우리가 세상을 보는 방법은 다양합니다. 눈으로도 보고 귀로도 듣습니다. 간혹 온몸으로 느끼기도 합니다. 사진기자들은 매일매일 카메라로 세상을 봅니다. 취재현장 모든 걸 다 담을 순 없지만 의미 있는 걸 담으려고 합니다. 그리고 조금은 사심이 담긴 시선으로 셔터를 누릅니다. 다양한 시선의 사진들을 엮어 사진관을 꾸미겠습니다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 '2026 서울 일러스트코리아'가 열린 가운데 관람객들이 전시 부스를 둘러보고 있다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 '2026 서울 일러스트코리아'가 열린 가운데 관람객들이 한 참여 작가의 즉석 그림을 구경하고 있다.

23일 서울 강남구 코엑스에서 '2026 서울 일러스트코리아'가 열린 가운데 관람객들이 전시 부스를 둘러보고 있다.

23일부터 오는 26일까지 열리는 '서울 일러스트코리아'는 400여명의 작가가 참여해 일러스트레이션, 캐릭터, 디자인, 회화 등 다양한 굿즈들을 선보인다.

그 외에도 직접 작가에게 캐리커쳐를 받아 볼 수 있는 캐리커쳐 기획관, 30명의 일러스트레이터가 참여한 공모전 작품 전시와 테디비 인형뽑기 이벤트가 결합된 형태로 꾸며진 특별 기획전 '삑삑 아케이드', 8명의 일러스코리아 작가가 디자인한 한정판 프레임으로 사진을 찍어볼 수 있는 '네컷프레임 콘테스트' 등 다양한 즐길거리가 제공된다.

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