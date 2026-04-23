옹진군, 영흥면 김 양식장 신규 개발 수산업 성장 기반 ‘탄탄’

인천 옹진군이 지속가능한 수산업 성장 기반을 마련하고 있다. 영흥면 선재리 일원에 김 양식장 14건, 280.1㏊ 규모의 신규 개발을 통해서다.

23일 옹진군에 따르면 지난해 7월 해양수산부 협의를 거쳐 인천시로부터 총 17건(370.1㏊)의 김 양식 개발을 새롭게 승인받았다. 이 가운데 덕적도 1건(50h㏊)과 영흥면 내리 2건(40㏊)은 앞서 면허처분을 완료했다.

하지만 영흥면에서 일부 마찰이 있었다. 280.1㏊ 면적의 선재리 일원 14건은 일부 어업인들이 피해를 우려했다. 이 같은 반대 민원으로 면허처분이 장기간 지연된 것이다.

군은 면허처분 기한이 올해 6월 30일까지로 임박한 상황에서 이해 당사자들의 설득을 벌였다. 해당 어장이 해수부와 지속적인 협의로 승인된 사안임을 설명하고, 영흥도 현장을 거듭 찾아가 목소리를 들었다. 그렇게 대화와 소통으로 적극적인 중재에 나서 양측 간 합의를 이끌어냈다.

이번 성과로 양식장 14건이 더해지면 2025년산 물김 생산량 1만1282t, 142억원 대비 올해 약 4592t, 57억원이 추가 확보될 것으로 전망된다. 군 관계자는 “김 산업의 부가가치를 높이고, 어업인 소득이 향상되도록 여러 정책을 발굴해 나가겠다”고 말했다.

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