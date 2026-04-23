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“사진 삭제했다 일 더 커져”…소유가 밝힌 ‘임영웅 열애설’ 해프닝 전말

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최승우 온라인 뉴스 기자 loonytuna@segye.com

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가수 소유가 동료 가수 임영웅과 불거졌던 열애설의 전말을 직접 밝혔다.

 

소유는 22일 유튜브 채널 ‘오키키’에 공개된 ‘이 바닥 소문 퍼지는 과정’이라는 제목의 영상에 게스트로 출연, “임영웅씨와 열애설이 난 적이 있다”면서 당시 상황을 언급했다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처
유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

앞서 임영웅과 소유는 2023년 제주도의 한 식당에서 각각 찍은 사진이 공개되며 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 양측의 소속사는 “동선이 겹쳤을 뿐”이라며 사실이 아니라고 선을 그었다. 임영웅 역시 라이브 방송에서 작곡가와 함께 여행 중이었다고 설명하며 의혹을 일축했다.

 

소유는 방송에서 “제주도 공항에서 (임영웅과) 우연히 만나 인사만 나눈 뒤 각자 일정을 소화했다”며 “이후 같은 고깃집을 방문하게 됐지만, 이미 공항에서 인사를 나눈 상황이라 괜히 불편할까 봐 따로 인사를 하지는 않았다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처
유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

그런데 이후 식당 측이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물을 통해 논란이 시작됐다. 소유는 “사장님이 같은 날 같은 식당에 있었다는 내용을 올리셨는데, 각자와 찍은 인증 사진중 한 명의 사진만 삭제하면서 오히려 더 이상하게 보였다”며 “‘왜 지웠지?’라는 반응이 나오면서 일이 커졌다”고 전했다.

 

이어 “그때 장난이 아니었다. 기사가 엄청 쏟아졌다. 나는 사실 해명을 하고 싶었지만 내 입으로 임영웅씨 이름을 언급하는 것 자체가 조심스러웠다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처
유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

결국 열애설은 임영웅의 직접 해명하며 마무리됐다. 소유는 “다행히 임영웅씨가 라이브 방송을 통해 직접 말씀해주셔서 해프닝으로 끝났다”고 밝혔다.


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