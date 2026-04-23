“사진 삭제했다 일 더 커져”…소유가 밝힌 ‘임영웅 열애설’ 해프닝 전말

가수 소유가 동료 가수 임영웅과 불거졌던 열애설의 전말을 직접 밝혔다.

소유는 22일 유튜브 채널 ‘오키키’에 공개된 ‘이 바닥 소문 퍼지는 과정’이라는 제목의 영상에 게스트로 출연, “임영웅씨와 열애설이 난 적이 있다”면서 당시 상황을 언급했다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

앞서 임영웅과 소유는 2023년 제주도의 한 식당에서 각각 찍은 사진이 공개되며 열애설에 휩싸인 바 있다. 이후 양측의 소속사는 “동선이 겹쳤을 뿐”이라며 사실이 아니라고 선을 그었다. 임영웅 역시 라이브 방송에서 작곡가와 함께 여행 중이었다고 설명하며 의혹을 일축했다.

소유는 방송에서 “제주도 공항에서 (임영웅과) 우연히 만나 인사만 나눈 뒤 각자 일정을 소화했다”며 “이후 같은 고깃집을 방문하게 됐지만, 이미 공항에서 인사를 나눈 상황이라 괜히 불편할까 봐 따로 인사를 하지는 않았다”고 설명했다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

그런데 이후 식당 측이 사회관계망서비스(SNS)에 올린 게시물을 통해 논란이 시작됐다. 소유는 “사장님이 같은 날 같은 식당에 있었다는 내용을 올리셨는데, 각자와 찍은 인증 사진중 한 명의 사진만 삭제하면서 오히려 더 이상하게 보였다”며 “‘왜 지웠지?’라는 반응이 나오면서 일이 커졌다”고 전했다.

이어 “그때 장난이 아니었다. 기사가 엄청 쏟아졌다. 나는 사실 해명을 하고 싶었지만 내 입으로 임영웅씨 이름을 언급하는 것 자체가 조심스러웠다”고 털어놨다.

유튜브 채널 ‘오키키’ 캡처

결국 열애설은 임영웅의 직접 해명하며 마무리됐다. 소유는 “다행히 임영웅씨가 라이브 방송을 통해 직접 말씀해주셔서 해프닝으로 끝났다”고 밝혔다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지