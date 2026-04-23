수험 부담에…"고교생 30%는 주3회 이상 고카페인 음료 섭취"

고등학생을 중심으로 청소년층의 카페인 과다 섭취 경향이 나타나자 전문가들은 고카페인 음료에 대한 주의를 당부했다.



23일 한국건강증진개발원에 따르면 지난해 건강행태조사 결과 청소년의 고카페인 음료 섭취율은 소폭 줄었지만, 고등학생을 중심으로 여전히 높은 수준이었다.

지난 20일 서울 시내 편의점 음료 판매대에 진열된 카페인 음료 모습. 연합뉴스

고카페인 음료는 100㎖당 카페인 15㎎ 이상을 함유한 에너지 음료, 커피, 커피 음료 등이다.



주 3회 이상 이러한 고카페인 음료를 섭취하는 비율은 남학생 21.9%, 여학생 21.2%이었고 특히 고등학생의 주3회 이상 고카페인 음료 섭취율은 29.2%로 중학생(14.3%)보다 2배 이상 높았다.



이에 개발원은 "수험 부담이 높은 고등학생 시기에 카페인을 다량으로 섭취하는 것으로 보인다"며 "청소년은 성인에 비해 카페인에 취약하며 과다 섭취 시 다양한 건강 문제로 이어질 수 있으므로 주의해야 한다"고 설명했다.



청소년에게 더 심각하게 나타날 수 있는 카페인 과다 섭취 부작용으로는 수면 방해, 집중력 저하, 불안 등이 있다.



청소년의 카페인 최대 일일 섭취 권고량은 체중 1㎏당 2.5㎎이다. 시중의 에너지 음료에는 1캔당 60∼100㎎의 카페인이 들어 있어 평균적으로 두 캔만 마셔도 하루 권고량을 초과할 수 있다.



해외 각국은 청소년의 고카페인 음료 접근을 막기 위한 규제를 강화하고 있다.



식품안전정보원에 따르면 스페인 정부는 최근 16세 미만 청소년에 대한 에너지 음료 판매 금지 법안을 추진하겠다고 발표했으며, 아일랜드 상원은 18세 미만 청소년에 대한 에너지 음료 판매 금지 법안을 논의했다.



이해정 가천대학교 식품영양학과 교수는 "시험 기간 집중력 향상을 목적으로 에너지 음료를 습관적으로 섭취하면 오히려 학습 효율성에 부정적인 영향을 줄 수 있다"며 "고카페인 음료 대신 물을 충분히 마시고 적절한 수면을 취하는 게 바람직하다"고 강조했다.

<연합>

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