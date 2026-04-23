인하대, 캐슈넛 부산물로 고성능·생분해성 접착제 개발

인하대학교가 버려지는 캐슈넛 껍질로 스카치테이프 대체 물질을 만들었다. 이 껍질에서 얻을 수 있는 카다놀(cardanol) 기반의 새로운 고분자 구조를 설계해 별도 접착력 보조제 없이도 상용 테이프 수준의 접착 성능이 나타났다.

인하대는 김희중·최우혁 고분자공학과 교수 연구팀이 캐슈넛 부산물을 활용해 고성능·생분해성 압력민감접착제를 개발했다고 23일 밝혔다. 해당 접착제는 포스트잇, 테이프, 라벨 등 일상생활 전반에 사용되는 소재다. 가벼운 압력으로도 표면에 잘 부착되는 특성이 있다.

온화한 조건에서 빠르게 분해되며 재활용 공정을 방해하지 않는다. 기존 제품에서 얼룩이 남는 문제가 있어 환경 부담 요인으로 지적된 것을 해결했다. 첨가제는 최소화하면서도 강한 접착력과 친환경성을 동시 달성했다는 게 연구팀의 설명이다.

이번 연구의 제1저자인 고분자환경융합공학 전공 박사과정 허서정씨는 한국 접착 및 계면학회, 고분자학회에서 결과를 발표해 최우수 구두 발표상을 수상하기도 했다. 허씨는 “산업과 사회 그리고 환경까지 생각하는 연구를 이어가고 싶다”고 말했다.

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