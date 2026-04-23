무속인 된 ‘순돌이’ 이건주 “갑자기 일 끊겨…이 길 택하고 오히려 잘 됐다”

과거 MBC 드라마 ‘한지붕 세가족’에서 ‘순돌이’로 사랑을 받았던 배우 이건주가 무속인의 길을 걷게 된 배경을 공개했다.

22일 공개된 유튜브 채널 ‘양락1번지’ 영상에는 개그맨 최양락과 권재관이 이건주의 신당을 찾아 상담을 받는 모습이 담겼다.

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처

이날 최양락은 이건주를 보자마자 “방송에서 봐야 하는데 어떻게 이렇게 만나냐”라며 반가움을 드러냈다. 이어 “이미 ‘한지붕 세가족’에서 임현식, 박원숙 선생님의 아들로 전국적인 인기를 끌었던 최고의 아역 스타였다”고 회상했다.

이건주는 과거 활동 공백이 전환점이 됐다고 밝혔다. “자기가 원해서 무속인이 되는 게 아니지 않냐. 어느 순간 변하게 되는 거냐”라는 최양락의 질문에 그는 “10년 전쯤 트로트 가수에 도전했고, 이후 ‘보이스 트롯’으로 좋은 반응을 얻었다. 이제 방송 활동을 열심히 해야겠다고 생각했는데 일이 갑자기 끊겼다. 순식간이었다”고 말했다.

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처

이건주는 무속인의 길을 선택하게 된 과정에 대해서 “이걸 할 수밖에 없게 극한으로 몰아넣으시는 것 같다. 신령님께서 이 길을 택할 수밖에 없게 이끄신 것 같다”고 덧붙였다.

이건주는 “이 길을 선택하지 않으면 더 이상 갈 수 없을 것 같은 느낌을 받았다”며 “이 길을 택하고 나서는 오히려 너무 잘 됐다. 그래서 후회도 없다”고 밝혔다.

유튜브 채널 ‘양락1번지’ 캡처

이건주는 1986년 데뷔해 아역 배우로 활동을 시작했으며, ‘한지붕 세가족’에서 순돌이 역으로 이름을 알렸다. 이후 연기와 가수 활동을 병행해왔다.

앞서 그는 2024년 한 예능 프로그램에 출연해 “지난 8월에 신내림을 받아서 5개월 차다. 내년 11월까지 예약이 차 있다”고 밝힌 바 있다.

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