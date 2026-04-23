에이피알, 메디큐브 ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’ 글로벌 누적 판매 1000만개

에이피알은 메디큐브 ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’가 2022년 2월 출시 이후 꾸준한 인기를 얻으며 올해 4월 둘째 주 기준 국내외 누적 판매량 1000만개를 넘어섰다고 23일 밝혔다.

‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’는 취침 전 도포하는 방식으로 기존 화장품 시장에서 보기 드문 제형과 사용법을 적용한 것이 특징이다. 제품을 바르면 피부 표면에 얇은 막을 형성해 감싸주며, 일정 시간 동안 유지돼 보습과 탄력 관리를 돕는다.

메디큐브의 콜라겐 나이트 랩핑 마스크. 에이피알 제공

해당 제품은 글로벌 시장에서도 높은 인기를 끌고 있으며, 미국에서만 300만 개이상 판매됐다. 특히 지난 3월 진행된 미국 아마존 ‘빅 스프링 세일’ 기간 동안 화장품 전체 부문에서 메디큐브 ‘제로모공패드’에 이어 베스트셀러 2위에 오르는 등 현지에서의 높은 수요를 입증했다. 이와 함께 영국과 일본 등에서도 고른 성장세를 이어가고 있다.

출시 이후 독특한 제형과 사용 방식으로 꾸준히 관심 받아온 ‘콜라겐 나이트 랩핑 마스크’는 지난해 방영된 메이크업 경연 프로그램에서 메이크업 아티스트의 사용 장면이 소개되며 주목도가 더욱 높아졌다. 이후 아이돌 메이크업 등에 활용된 사례가 사회관계망서비스(SNS)를 통해 확산되면서 소비자 반응과 함께 브랜드 인지도도 확대됐다.

에이피알 관계자는 “콜라겐 나이트 랩핑 마스크는 간편한 사용법과 확실한 탄력 케어 효과로 국내외 소비자들에게 꾸준히 사랑받고 있는 제품”이라며 “앞으로도 차별화된 기술력과 제품력을 바탕으로 글로벌 시장에서 K뷰티 경쟁력을 강화해 나갈 것이다”고 밝혔다.

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