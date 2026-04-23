中, ‘21세기 대군부인’도 벌써 훔쳐봤다…“이제 불법시청은 일상”

중국 내 불법 시청 문제가 다시 불거졌다. 이번에는 중국에서 공식 서비스가 제공되지 않는 MBC 금토 드라마 ‘21세기 대군부인’을 불법적인 경로로 시청하고 있는 것으로 알려졌다.

서경덕 성신여대 교수는 23일 자신의 사회관계망서비스(SNS)를 통해 “중국 최대 리뷰 사이트 더우반에 이 드라마에 관한 리뷰 페이지가 이미 만들어졌고, 이날 기준 별점 평가에는 1만여 명이 참여했으며 리뷰는 4000여건이 등록됐다”고 밝혔다.

드라마 ‘21세기 대군부인’. MBC

해당 작품은 아이유와 변우석이 주연을 맡은 로맨스 드라마로, 가상의 입헌군주제를 배경으로 신분의 한계를 넘어서는 사랑이야기를 담고 있다. 현재 글로벌 온라인동영상서비스(OTT) 플랫폼 디즈니+를 통해 전 세계에 공개됐다.

그러나 중국에서는 디즈니+가 공식 서비스되지 않는 탓에 합법적인 시청 경로가 없는 상황을 고려하면 대부분 불법 시청 이후 작성된 것으로 추정된다.

또한 중국 최대 포털 바이두에서 작품명을 검색할 경우 무료 시청 사이트를 손쉽게 찾을 수 있는 것으로 확인됐다. 접근 장벽이 낮아지면서 불법 소비가 사실상 방치되고 있다는 분석이다.

서경덕 교수 사회관계망서비스(SNS) 캡처

서 교수는 “이제 중국 내에서 불법시청은 일상이 된 상황”이라며 “어떤 부끄러움도 느끼지 못한다는 것이 더 기가 막힐 따름”이라고 비판했다. 이어 “지금부터라도 중국 당국이 적극적으로 나서야 할 때”라며 “자국민들의 불법행위에 대한 문제점을 적극적으로 알리고, 이런 일이 벌어지지 않도록 조치를 취해야 한다”고 강조했다.

이같은 문제는 이번이 처음이 아니다. 그동안 중국에서는 넷플릭스 시리즈 ‘오징어게임’ 등 OTT 콘텐츠뿐 아니라 드라마와 영화 전반에 걸쳐 불법 시청과 복제물 유통이 반복적으로 논란이 돼 왔다.

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