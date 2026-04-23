"늑구 떠오르네"…日 늑대개 탈출했다가 18시간 만에 포획

일본에서 최근 국내에서 있었던 늑대 '늑구' 탈출 사건을 연상하게 하는 늑대개 탈출 소동이 벌어졌다.

22일 요미우리신문에 따르면, 지난 20일 오후 7시경 사가현 사가시의 한 마을에서 늑대와 개의 교배종인 늑대개 1마리가 탈출했다는 신고가 접수됐다.

경찰력이 대거 동원돼 탈출 18시간 만인 21일 정오경 인근 마을에서 포획했다. 다행히 다친 사람은 없었다.

보도에 따르면, 암컷 늑대개의 몸길이는 약 60㎝, 몸무게는 약 25㎏으로 큰 사고로 이어질 우려가 있었다. 목줄을 하지 않은 상태에서 탈출한 것으로 전해졌다.

사가시 교육위원회는 21일 오전 관내 초등학교와 중학교에 학생들의 안전에 유의하라고 요청하기도 했다.

이 늑대개는 지난달에도 탈출한 적이 있는 것으로 알려졌다.

늑대개는 늑대의 공격성을 품고 있어 일반적인 반려견보다 위험하다는 판단이 주를 이룬다. 특히 사람을 두려워하지 않아 오히려 늑대보다 위험하다고 보는 시각도 있다.

<뉴시스>

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