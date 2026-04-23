중동전쟁에 4월 소비심리 1년만에 '비관적'…계엄 후 최대폭↓

중동 전쟁 영향으로 소비자들의 경제 심리가 1년 만에 '비관적'으로 돌아섰다.



한국은행이 23일 발표한 '소비자동향조사' 결과에 따르면 4월 소비자심리지수(CCSI)는 99.2로 전월보다 7.8포인트(p) 하락했다.

지난 22일 서울의 한 주유소. 연합뉴스

CCSI가 100을 하회한 것은 작년 4월(93.6) 이후 1년 만이다. 지난달(-5.1p)에 이어 두 달 연속 하락했다.



4월 지수 하락폭은 비상계엄 사태가 있던 2024년 12월(-12.7p) 이후 가장 컸다.



CCSI는 현재생활형편·생활형편전망·가계수입전망·소비지출전망·현재경기판단·향후경기전망 6개 지수를 이용해 산출한 지표다. 100보다 높으면 장기평균(2003∼2024년)과 비교해 소비 심리가 낙관적, 100을 밑돌면 비관적이라는 뜻이다.



CCSI를 구성하는 6개 지수 중 현재경기판단(86·-18p)이 가장 큰 폭으로 떨어졌다. 역시 비상계엄 때와 같은 하락 폭이다.



향후경기전망(79·-10p)과 생활형편전망(92·-5p), 현재생활형편(91·-3p), 가계수입전망(98·-3p), 소비지출전망(108·-3p)도 일제히 하락했다.



이흥후 한은 경제심리조사팀장은 "중동 전쟁에 따른 유가 등 에너지 가격 상승과 공급 차질, 국내외 경기 불확실성이 확대되면서 소비자 심리에 영향을 미쳤다"고 설명했다.



반대로 6개월 후 금리 수준을 예상한 금리수준전망지수(115)는 시장금리 및 대출 금리 상승, 인플레이션 우려로 6p 상승했다.



이달 금리수준전망지수는 2023년 11월(119) 이후 2년 5개월 만에 가장 높았다.



기대인플레이션율 가운데 '향후 1년'의 소비자물가 상승률 전망치(2.9%)도 한 달 사이에 0.2%p 상승했다.



이달 전망치는 2024년 12월(2.9%) 이후 1년 4개월 만에 가장 높은 수준이며, 상승폭은 2024년 3월(+0.2%p) 이후 1년 11개월 만에 가장 컸다.



이 팀장은 "원유 등 원자재 공급 차질에 따른 물가 상승 우려로 향후 1년 기대인플레이션율이 상승했다"고 설명했다.



주택가격전망지수(104)는 전월보다 8p 상승했다. 지난 2월부터 두달간 하락해 지난 달(96) 13개월 만에 100선을 하회했다가 이달 반등했다.



이 지수가 100을 넘은 것은 1년 뒤 집값 상승을 예측하는 소비자가 더 많다는 뜻이다.



이 팀장은 "외곽지역 중심의 서울 아파트 매매가격 상승세 지속, 중동 전쟁에 따른 공사비 및 분양가 상승 우려 등의 영향으로 주택가격전망지수가 상승했다"고 말했다.

<연합>

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