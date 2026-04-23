트럼프 “36∼72시간 내 이란과 2차 협상 가능”

도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 추가 협상 가능성을 언급했다.

22일(현지시간) 우파 포퓰리즘 성향의 ‘뉴욕포스트’에 따르면 트럼프 대통령은 미·이란 간 2차 종전 협상과 관련해 “36∼72시간 내 추가 회담이 가능하다”고 밝혔다. 뉴욕포스트는 파키스탄 소식통을 인용해 이르면 24일 ‘좋은 소식’이 나올 수 있다고 전했다.

도널드 트럼프 미국 대통령. AP연합뉴스

해당 보도에 따르면 트럼프 대통령은 이란과 협상 진전 가능성에 대한 질문에 “가능하다! DJT(트럼프 대통령 이니셜)”라고 답했다.

이번 발언은 트럼프 대통령이 이란 측이 ‘통일된 제안’을 제시할 때까지 휴전을 연장하겠다고 밝힌 지 하루 만에 나온 것이다. 트럼프 대통령은 전날(21일) 이란 정부의 분열 상황을 언급하며, 통일된 협상안이 마련될 때까지 공격을 재개하지 않겠다는 입장을 밝힌 바 있다.

파키스탄 소식통은 이란과 외교 채널을 유지하며 중재 역할을 이어온 것으로 전해졌다. 이 소식통은 “36∼72시간 내 추가 회담 가능성은 이러한 중재 상황을 반영한 것”이라며 “수위 높은 발언에도 불구하고 휴전이 유지되고 있고 양측 모두 협상 의지를 보이고 있다”고 말했다. 그는 이어 “현재까지 군사적 긴장을 고조시키는 움직임은 없다”고 덧붙였다.

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