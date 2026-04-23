지하철 해외카드 결제 한 달… 하루 9000명 쓴다

서울 지하철에서 해외 신용카드와 간편결제로 교통카드를 구매·충전할 수 있게 된 뒤 하루 평균 9000명 넘게 서비스를 이용한 것으로 나타났다. 외국인들의 교통카드 이용 접근성이 높아진 영향으로 분석된다.



서울교통공사는 3월 17일부터 4월 17일까지 1~8호선에 설치된 신형 교통카드 키오스크의 해외 발급 카드·간편결제 현황을 분석한 결과, 하루 평균 9158명이 약 7000만원을 결제한 것으로 집계됐다고 22일 밝혔다.

사진=서울교통공사 제공

해외 발급 카드 결제는 일회용 승차권과 기후동행카드 구매, 단기권(1·2·3·5·7일권) 충전만 가능하다. 서울교통공사에 따르면 역별로는 하루 평균 서울역이 526만원(961건)으로 가장 많았다. 다음은 홍대입구역이 499만원(880건), 명동역 282만원(893건) 순이었다. 외국인 관광객 이동이 많은 주요 거점 역에서 이용이 집중된 것으로 분석된다.



결제 수단별로는 해외 신용카드 가운데 비자(VISA)가 3788건으로 가장 많았다. 간편결제에서는 위챗페이가 비중이 가장 높았고, 하루 평균 2069건을 기록했다. 이는 국내 간편수단의 이용 실적(628건)을 크게 웃도는 수치다.



서비스 도입 이후 기후동행카드 단기권의 충전 건수도 늘었다. 2025년 3월 18일부터 4월 18일까지 충전 건수는 12만2657건이었으나 올해 같은 기간에는 해외 발급 카드와 간편결제를 이용할 수 있게 되면서 24만3843건으로 증가해 2배 수준을 기록했다.



권종별로는 3일권이 약 35%로 가장 많았고 5일권(24%), 1일권 (15%) 순이었다. 2일권과 7일권은 각각 13%로 집계됐다.



마해근 서울교통공사 영업본부장은 “해외 신용카드·간편결제 도입으로 내국인 결제 편의성이 확대되었을 뿐 아니라 외국인 관광객들의 지하철 이용 접근성이 개선된 것으로 나타났다”고 말했다.



앞서 세계일보는 영국 런던, 일본 도쿄 등 해외 주요 도시 사례를 들어 외국인 교통카드 이용 불편을 해소하려면 결제 시스템 개선이 필요하다고 지적한 바 있다.

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