10㎞ 선형정원… 발길 닿는 곳마다 힐링

올해 서울국제정원박람회는 서울 성동구에 위치한 서울숲을 중심으로 한강, 성수를 거쳐 광진구 건대입구까지 이어지는 약 10㎞ 구간을 선형정원으로 연결하고 순수 조성면적만 9만㎡에 달하는 최장·최대 규모로 개최된다. 서울시는 지난해 정원박람회가 방문객 1000만명을 넘긴 만큼 올해 1500만명 이상이 방문할 것으로 기대하고 있다.

2026 서울국제정원박람회에 조성된 국내 초청작가 이남진의 ‘기다림의 정원’ 모습. 서울시 제공

오세훈 서울시장은 22일 ‘2026 서울국제정원박람회’ 기자간담회를 통해 “역대 최대 규모로 조성된 정원이 시민의 일상을 치유하는 도심 속 오아시스가 되길 바란다”며 “전 세계인의 사랑을 받는 ‘정원도시 서울’의 새로운 이정표가 되길 기대한다”고 말했다.이번 박람회는 5월1일부터 10월27일까지 180일간 서울숲 일대에 167개 정원으로 구성된다. 서울숲 내부에 131개 정원이 조성되고 서울숲과 연접한 한강 둔치 6개소, 성수동·건대입구 일대 도로 및 골목에 선형정원과 매력정원, 작은 플랜터정원 등 30개소를 조성할 예정이다. 순수 정원조성 면적은 9만㎡로 지난해 개최된 보라매공원(2만㎡) 대비 4.5배까지 확대된 규모다.



서울숲에서 한강둔치, 성수동, 건대입구까지 약 10㎞ 구간을 선형정원으로 연결하는 것도 특징이다. 시는 이를 위해 지난해 11월부터 성동구와 광진구와 함께 왕십리로·아차산로 일대 보행구간에 가로정원, 플랜터박스, 교각 경관연출, 홍보사이니지 등을 조성했다. 성수수제화공원, 상원어린이공원 등 노후 공원은 재정비하고, 아뜰리에길 카페거리·연무장길 등에는 보행에 불편을 주지 않는 범위 내에서 걸이화분, 플랜터 화분 등을 적용했다.

이번 박람회의 핵심인 정원 전시는 세계적인 거장부터 일반 시민, 국내외 작가에 이르기까지 폭넓게 아우른다. 해외 초청작가인 프랑스 조경가 앙리바바 작품인 ‘흐르는 숲 아래 정원’은 서울숲 잔디광장 동측에, 국내 초청작가인 이남진 조경가의 ‘기다림의 정원’은 성수수제화공원 내에 각각 조성됐다. ‘서울류(流)’라는 주제로 국제공모를 거쳐 당선된 5개 팀(대한민국 2팀, 이탈리아·인도·중국 각 1팀)의 작품정원은 모두 서울숲에 자리한다.

정원의 가치를 전달하기 위한 해설 프로그램과 시민 참여형 콘텐츠도 확대됐다. 외국인, 장애인 등 교통약자 맞춤형 해설을 포함한 도슨트 투어가 서울숲과 성수동 일대에서 상시 운영되며 정원별 QR코드를 통해 9개 국어로 즉시 안내된다. 모바일로 즐기는 실감형 보물찾기 게임 ‘가든헌터스’도 진행된다.



푸드트럭은 5개존 30대로 지난해 대비 3배 확대됐으며 9개 지자체 참여 직거래 장터인 ‘서로장터’도 운영된다. 서울숲공원 내 설치된 벤치의 수량은 기존 2167개였으나 이번 박람회를 계기로 2453석을 추가해 4620좌석으로 2.1배 늘렸다.

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