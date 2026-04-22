손 맞잡은 韓·베트남 “에너지·인프라 협력” [李, 베트남 국빈방문]

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) 또 럼 당서기장 겸 국가주석과 정상회담을 갖고 “양국 간의 굳건한 상호 신뢰를 바탕으로 에너지·인프라 분야에서 전략적 협력을 강화하기로 했다”고 밝혔다.

이재명 대통령과 또 럼 베트남 공산당 서기장 겸 국가주석이 22일(현지시간) 하노이 주석궁에서 공동언론발표 후 악수하고 있다. 연합뉴스

이 대통령은 이날 또 럼 당서기장과의 정상회담 후 진행한 공동언론발표에서 “한국은 베트남의 ‘2045년 고소득 선진국 진입’ 비전 실현을 위한 최적의 파트너로서 물류·교통·에너지·인프라와 같은 하드웨어 분야에서부터 과학기술·지적재산·창조산업 등 미래 산업 분야까지 전방위적인 협력을 추진하고 있다”며 “오늘 회담에서는 이러한 포괄적 전략 동반자 협력을 더욱 공고히 했다”고 밝혔다.



양 정상은 인프라 분야 협력 강화에 뜻을 모았다. 이 대통령은 “우리 두 정상은 최근 중동 상황에서 비롯된 공급망 불안정 속에서 양국 간 협력의 필요성이 더 커졌다는 데 공감하고 에너지 안보 강화와 공급망 안정을 위해 긴밀히 협력하기로 했다”며 “내일 베트남의 호찌민시 도시철도에 대한 한국의 철도 차량 수출 계약이 체결될 예정”이라고 밝혔다. 이 대통령이 언급한 계약은 약 1억1000만달러 규모의 호찌민 메트로 2호선 철도 차량 수출 건으로 우리 기업인 현대로템이 맡게 될 것으로 알려졌다. 이와 관련해 이 대통령은 “이번 계약이 베트남의 철도 인프라 개선에 기여하길 바라며, 베트남이 추진 중인 대형 교통·물류 인프라 사업에서 양국 간의 협력 확대로 이어지길 기대한다”고 말했다.



또 이 대통령은 “베트남이 국가 발전 비전의 일환으로 진행하고 있는 신도시, 신공항 사업을 통해서도 양국 인프라 협력의 모범 사례를 많이 만들어나갈 수 있도록 긴밀히 소통해나가기로 했다”며 약 7억4000만달러 규모의 베트남 동남신도시개발 사업과 약 7000만달러 규모의 쟈빈 신공항 운영 컨설팅 사업 등 대규모 국책 사업에 대한 한국의 협력 의지를 드러냈다.



이외에도 이 대통령은 “과학기술, 기후변화·환경, 문화·교육 등 미래지향적인 분야에서 양국 간 협력을 더욱 확대하기로 했다”며 “또 럼 당서기장이 역점을 두고 추진하고 있는 과학기술 발전 정책을 지지하며 한국도 이에 적극 기여하겠다고 말씀드렸다”고 전했다. 이 대통령은 베트남 주석궁에서 진행된 확대회담에서도 “지정학적 불확실성이 전례 없이 높아지고 글로벌 기술패권경쟁이 심화하는 현재 그간 양국 국민과 기업, 정부가 힘을 합쳐 이룬 양적인 성과를 질적으로 전환해서 지속가능한 공동 번영의 미래로 함께 나아가기를 바란다”고 밝혔다.

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