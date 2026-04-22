“할머니 손에 자라서…” 기안84, 폐지 노인 100명에 ‘1억원’ 쐈다

웹툰 작가 겸 방송인 기안84(본명 김희민)가 폐지를 줍는 어르신 100명을 위해 총 1억원을 기부하며 또 한 번 통 큰 나눔을 실천했다.

“할머니 손에 자라 늘 돕고 싶었다”…폐지 줍는 어르신 100명에게 기부금을 전달한 기안84. 유튜브 ‘셀럽인’ 화면 캡처

22일 소속사 AOMG에 따르면 기안84는 유튜브 채널 ‘셀럽인’의 ‘기부 설계자’ 콘텐츠를 통해 복지 사각지대에 놓인 어르신들을 돕고 싶다는 뜻을 밝히며 기부금을 전달했다.

기안84는 이번 기부의 배경으로 자신의 어린 시절을 꼽았다. 평소 할머니 손에 자랐다고 밝혀온 그는 “고생하시는 할머니, 할아버지들을 보면 늘 돕고 싶은 마음이 있었다”며 진정성 있는 기부 이유를 전했다. 기부 대상자 100명은 서대문구청의 협조를 통해 실제 도움이 절실한 어르신들로 선정되어 의미를 더했다.

이번 선행은 기안84가 꾸준히 이어오고 있는 ‘100 챌린지’의 일환이다. 그는 지난 2024년 보육원 아이들에게 1인당 100만원씩 지원하며 이 프로젝트를 시작했다. 지난해 1월에는 동료 작가 박태준과 함께 보육원 아이들 60명에게 6000만원을 전달하는 등 도움이 필요한 곳에 ‘직관적이고 확실한’ 지원을 이어가고 있다.

기안84는 전시회 수익금 8700만원을 전액 기부하거나 개인 유튜브 수익을 사회에 환원하는 등 방송 이미지와는 상반된 묵직한 행보를 보여왔다. 소식을 접한 누리꾼들은 “겉은 허술해 보여도 속은 누구보다 깊다”, “꾸준히 100 챌린지를 실천하는 모습이 멋지다”며 뜨거운 반응을 보이고 있다.

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