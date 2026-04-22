군산 개정∼대야 5.3㎞ 녹지축 확장…‘철길숲’ 2차 사업 시동

전북 군산시가 철도 유휴 부지를 활용한 ‘군산철길숲’ 2차 조성 사업을 본격화해 도심 녹지축 확장에 나선다.

군산시는 철길숲 확대를 위한 실시설계 용역업체 선정을 진행 중이며, 선정이 완료되는 대로 설계에 착수할 계획이라고 22일 밝혔다.

전북 군산시가 철도 유휴 부지를 활용해 조성하는 ‘군산철길숲’ 2차 사업 조감도. 군산시 제공

이번 사업은 2028년까지 국비와 시비 등 총 132억원을 투입해 추진한다. 사정삼거리에서 옛 개정역까지 ‘도시바람길숲’을 조성하고, 옛 대야역 일원에는 ‘기후 대응 도시숲’을 새롭게 조성하는 것이 핵심이다.

사업이 완료되면 기존 사정삼거리~옛 군산화물역 구간에 이어 옛 개정역까지 5.3㎞에 이르는 녹지 축이 연결된다. 여기에 대야역 일원 도시숲까지 더해지면서 시민 생활권 내 녹지 접근성이 크게 향상될 것이라는 기대다.

군산시는 올해 실시설계를 마무리한 뒤 내년부터 단계적으로 공사를 진행해 2028년까지 사업을 완료할 방침이다.

이번 사업은 단순한 산책로 조성을 넘어 단절된 녹지공간을 연결하고, 도시 바람길과 기후 대응 기능을 동시에 강화하는 ‘군산형 그린 인프라’ 구축 사업으로 추진된다.

앞서 군산시는 160억원을 들여 1차 사업으로 사정삼거리~옛 군산화물역 2.6㎞ 구간에 도시바람길숲을 조성했다. 이를 통해 미세먼지 저감과 열섬현상 완화, 도심 생태축 복원을 목표로 도시환경을 개선한 프로젝트로 평가받고 있다.

군산시 관계자는 “철길숲 확대를 통해 생활권 녹지공간을 지속적으로 확충하고 도시 전역을 잇는 녹지축을 강화할 계획”이라며 “기후변화 대응과 도시환경 개선을 동시에 실현하는 녹색도시 조성에 박차를 가할 것”이라고 말했다.

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