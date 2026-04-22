“전국 고교 교사 한 자리 모여 진학지도”…전문대교협, 2026년 전문대학 진로진학지원단 발족

한국전문대학교육협의회는 지난 18일 서울 프레지던트호텔 슈벨트홀에서 ‘2026년 전문대학 진로진학지원단 발대식’을 열고 본격적인 활동에 들어갔다고 22일 밝혔다.

지원단은 17개 시·도 교육청 장학사와 고교 진학지도 교사, 자문위원 등 현장 전문가 120여 명으로 꾸려졌다. 지원단은 수험생과 학부모에게 전문대학 진학 정보를 제공한다.

지난 18일 서울 프레지던트호텔에서 열린 ‘2026년 전문대학 진로진학지원단 발대식’에서 참가자들이 기념사진을 찍고 있다. 한국전문대학교육협의회 제공

전문대교협에 따르면 전국 125개 전문대학은 산업 현장에 필요한 인재를 양성하는 고등직업교육기관이다. 일반대학(4년제)보다 높은 취업률과 수요자 맞춤형·실무 중심 교육이 강점이다. 최근에는 일반대학 졸업 후 다시 전문대학에 입학하는 ‘U턴 입학자’도 늘고 있다. 올해 기준 U턴 입학자는 2500명이다.

지원단은 전문대교협이 발간하는 ‘전공별 개설대학 입학상담 자료집’, ‘수시 및 정시 입학정보 안내 자료집’ 등 각종 진학정보 자료집 제작에 참여한다. 또 ‘찾아가는 고교방문 진로진학설명회’, ‘학부모 및 학교 밖 청소년 진로진학설명회’ 등에서 강사로 활동한다. 올해는 전문대학 진학 안내를 위한 온라인 상담도 활성화할 계획이다.

찾아가는 고교방문 진로진학설명회는 지난해 한 해 동안 총 436회 강의를 진행했고, 2만5239명이 참여했다. 전문대교협 관계자는 “지자체 및 시·도 교육청과 협력해 학부모와 학교 밖 청소년 대상 설명회를 확대하고, 학교 밖 청소년지원센터와 청소년복지시설 등 진로·진학 정보 접근이 어려운 기관까지 지원 범위를 넓힐 예정”이라고 설명했다.

김병규 전문대교협 사무총장은 “전문대학은 국가 산업의 근간이 되는 직업교육을 책임져 온 고등직업교육의 핵심기관”이라며 “학생들이 자신의 꿈과 적성에 따라 미래를 설계할 수 있도록 세심한 진학 지도가 이뤄지길 바란다”고 강조했다.

진로진학지원단 대표로 위촉장을 받은 정승모 전북대학교 사범대학 부설고등학교 운영위원장은 “미래 사회 변화에 발맞춰 고교 현장에서 학생들의 소질을 분석하고, 전문대학의 다양한 정보를 폭넓게 전달할 수 있도록 지원단이 앞장서겠다”고 말했다.

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