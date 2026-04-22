LX, ‘자원순환·취약계층 지원’ 실천 나눔 바자회… 임직원 400여점 기부

한국국토정보공사(LX)가 나눔과 자원순환을 실천하는 사회공헌 활동을 통해 지역 사회에 온기를 더했다.

LX는 22일 전주 본사 1층에서 (재)아름다운가게와 함께 나눔 바자회 ‘아름다운 하루’를 개최했다. 이번 행사는 기후 위기 대응과 나눔문화 확산을 위해 마련된 것으로, 아름다운가게 전북본부 전주모래내점이 참여했다.

LX가 22일 전북 전주 본사 1층에서 (재)아름다운가게와 함께 마련한 나눔 바자회에서 윤한필 경영지원본부장(왼쪽 세 번째), 장윤경 아름다운가게 상임이사(〃네 번째) 등이 박수를 치고 있다. LX 제공

행사에 앞서 공사 임직원들은 최근 보름간 청사에 기부 스테이션을 운영하고 도서와 의류, 잡화 등 400여 점의 물품을 자발적으로 기부받았다. 기부 물품은 이날 바자회에서 사회적기업의 공익 상품과 함께 판매했으며, 임직원과 지역 주민들이 구매에 참여해 자원순환의 의미를 더했다.

특히, 공사는 이번 행사를 통해 마련된 수익금을 전액 아름다운가게를 통해 사회 취약계층 지원 사업에 사용하기로 했다. 또 이번 ‘아름다운 하루’를 계기로 지역 사회와 연계한 환경·나눔 중심의 사회공헌 활동을 지속적으로 확대해 나갈 방침이다.

윤한필 LX 경영지원본부장은 “공공기관으로서 일상 속 작은 나눔을 통해 사회와 환경을 함께 돌보는 것도 중요한 역할”이라며 “임직원의 자발적인 참여로 이뤄진 이번 나눔이 자원순환과 탄소 저감에 기여하고, 소외된 이웃에게 따뜻한 온기로 전해지길 바란다”고 말했다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지