[경제 단신] 한화오션, 美 함정 설계업체와 MOU 외

한화오션, 美 함정 설계업체와 MOU

한화오션이 21일(현지시간) 미국 메릴랜드에서 열리고 있는 방산전시회 SAS 2026(Sea-Air-Space 2026)에서 레이도스 깁스 앤 콕스와 ‘미국 및 동맹국 해군 함정 건조 역량 강화를 위한 양해각서(MOU)’를 체결(사진)했다. 레이도스의 핵심 계열사인 깁스 앤 콕스는 제2차 세계대전 이후 미국 해군 수상함의 70% 이상을 설계할 정도로 함정 설계 분야에서 독보적인 위상을 가진 기업이다. 이번 협약에 따라 양사는 미 해군 사양에 최적화된 함정 설계, 글로벌 시장을 겨냥한 차세대 함정 공동 개발, 미국 및 국내 생산기지를 활용한 공급망 구축 등을 함께 추진한다.



국내 전기차 3대 중 1대 중국산

국내 전기차 시장에 중국산 점유율이 가파르게 상승하면서 국내 생산 기반 유지를 위한 정책 지원 필요성이 제기됐다. 22일 자동차모빌리티산업연합회(KAIA)에 따르면, 국내 시장에서 중국산 전기차 점유율은 2022년 4.7%에 그쳤으나 2025년 33.9%로 급등했다. 같은 기간 국산 점유율은 75.0%에서 57.2%로 떨어졌다. 조철 산업연구원 선임연구원은 “중국산 테슬라, BYD에 이어 다양한 중국계 브랜드의 전기차가 국내 출시될 예정”이라며 “정부는 전기차 보급 확대에만 치중하기보다 연구개발 지원과 함께 세제·인프라·산업 생태계 조성 등을 통해 국내 생산비용을 낮추는 데 정책의 주안점을 둘 필요가 있다”고 밝혔다.



TS, K 라이더 안전운전 리워드 챌린지

한국교통안전공단(TS)이 배달 이륜차 교통사고를 줄이기 위해 ‘K-라이더 안전운전 리워드 챌린지’ 시범사업을 추진한다. TS는 배달플랫폼과 협업해 배달라이더 2000명을 대상으로 다음 달 참여자를 모집한다. 구체적으로 운행기록장치를 장착하고 안전운행하는 배달라이더에게 랜덤 리워드 포상을 실시한다. 최우수 안전운전 라이더 10명을 선정해 TS이사장상과 100만원 상당의 포상금을 수여할 방침이다. TS 관계자는 22일 “이번 시범사업에서 도출된 결과를 이륜차 안전운전 기준으로 활용해 유상운송보험료를 일정부분 할인받도록 유관기업과 협업할 계획”이라고 말했다.

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