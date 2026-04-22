영국, 2009년생부터 평생 담배 못 산다

영국에서 현재 만 17세 이하인 청소년은 성인이 돼도 합법적으로 담배를 살 수 없게 된다. ‘담배 없는 세대’를 만들기 위한 조치다.



21일(현지시간) 영국 가디언 등에 따르면 영국 상·하원은 전날 2009년 1월1일 이후 출생자에 대한 담배 판매를 단계적으로 금지하는 ‘담배·전자담배법’에 최종 합의했으며, 입법 마지막 절차인 국왕 승인만 남겨두고 있다. 의회 양원을 통과한 법안에 대한 국왕의 승인은 형식적 절차다.

'금연' 붙인 영국 한 음식점. EPA연합뉴스

현재 영국은 18세가 되면 담배를 구입할 수 있지만 내년부터 2009년 이후 출생한 사람은 살 수 없다. 연령 제한을 어긴 판매자나 대리 구매자에는 200파운드(약 39만8000원)의 벌금이 부과될 수 있다.



또 이 법은 어린이가 탑승한 차량과 놀이터, 학교 앞, 병원에서도 담배를 피우지 못하도록 금연구역 범위를 넓혔다. 금연구역에서는 궐련뿐 아니라 전자담배도 금지된다. 술집 정원이나 해변과 같은 야외공간은 금연구역에 포함되지 않는다.



담배·전자담배법은 담배 제품을 ‘건강 악화의 주요 원인’으로 규정하고 사용을 차단하며 흡연 관련 질병으로 인한 영국의 공공 의료 시스템에 대한 부담을 줄이는 것을 목표로 한다. 리시 수낵 전 총리 집권 시절인 2024년 해당 법안이 발의돼 하원을 통과했으나 같은 해 조기 총선으로 의회가 해산되면서 무산됐다. 이후 정권교체에 성공한 노동당 정부가 다시 추진하면서 여러 차례 토론과 수정을 거쳤다.



세계에서 가장 강력한 수준으로 꼽혔던 뉴질랜드의 금연법 모델을 벤치마킹했다. 다만 뉴질랜드는 보수 연정이 출범한 이후 2004년 이 책을 폐기했다. 몰디브는 지난해 11월 2007년 1월1일 이후 출생자의 흡연을 금지하는 비슷한 법의 시행에 들어갔다.

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