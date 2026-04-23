AI 특화 공동훈련센터 20개로 확대 운영 [AI 특집]

한국산업인력공단이 인공지능(AI)을 훈련과 자격, 업무 전반에 접목해 국민의 AI 활용 능력과 직무 적용 역량 강화에 속도를 내고 있다. 산업 현장에서 필요한 AI 직무를 정리하고, 교육과 자격을 연계해 누구나 AI를 활용할 수 있는 기반을 넓히겠다는 구상이다.



공단은 국가직무능력표준(NCS)에 ‘생성형 AI 엔지니어링’ 등 신기술 직무를 반영하고, 중소기업 근로자가 현장에서 바로 쓸 수 있도록 AI 특화 공동훈련센터를 2026년까지 전국 20개소로 늘릴 계획이다.

울산 중구 한국산업인력공단 본부에 마련된 ‘HRDK AI Lab’에서 직원들이 생성형 인공지능(AI)을 활용한 업무를 수행하고 있다. 한국산업인력공단 제공

자격 체계도 바꾸고 있다. 기존 국가기술자격 취득자가 AI 등 신기술 역량을 추가로 인정받을 수 있는 ‘플러스 자격’을 도입해 변화하는 산업 환경에 대응하고 있다.



AI 활용의 신뢰성을 높이기 위한 기반도 마련했다. 공단은 지난 2월 인공지능 관리체계 국제표준(ISO/IEC 42001) 인증을 획득하고, 공단의 통합 플랫폼 ‘HRD4U 챗봇’을 중심으로 데이터 품질과 보안, 윤리 기준을 국제 기준에 맞게 정비했다는 평가다.



내부적으로 업무 방식 전환도 진행하고 있다. 사내벤처형 조직 ‘AI 벤처 랩(Lab)’을 통해 직원들이 AI 과제를 발굴하고 있다. 문서 자동화 프로그램 ‘해냄이 오피스’는 직원 67%가 활용하는 대표 사례로 꼽힌다.



공단은 지난 6일 울산 본부에 생성형 AI를 실무에 적용하는 실습형 공간 ‘HRDK AI Lab’을 열었다. 영상 생성 AI ‘씨댄스(Seedance 2.0)’와 ‘클링(Kling)’, 아바타 영상 플랫폼 ‘헤이젠(Heygen)’ 등 다양한 도구를 도입했다고 한다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지