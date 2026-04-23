임직원용 AI ‘SAMI’ 개발… 업무체계 간소화 [AI 특집]

삼양그룹(사진)은 업무에 인공지능(AI)을 접목하고 AI 산업과 직결된 반도체 소재 사업을 집중적으로 육성하며 AI 대전환 시대에 대응하고 있다.



삼양그룹은 2019년 디지털 혁신을 본격화하며 업무 시스템을 효율적으로 개선해왔다. 지난해에는 임직원 전용 생성형 AI 서비스 ‘SAMI’를 개발해 도입했다. 회사 규정, 복리후생, 인사 제도 등 업무상 필요한 정보를 제공하는 AI 기반 서비스로, 회의 시 AI가 음성을 인식해 회의록을 작성하는 ‘보이스 노트’ 서비스도 함께 운영해 임직원의 업무 편의성을 높였다.



올해는 ‘그룹 AX(AI 전환) 조기 정착 및 임직원 AI 역량 향상을 통한 조직 경쟁력 제고’를 목표로 △생성형 및 예측형 AI 과제 수행 △AX 역량 확보 △AX 인프라 확대에 역량을 집중할 계획이다. AI를 통해 복잡한 업무 프로세스를 간소화하고, 경험보다 데이터 기반으로 사고할 수 있도록 업무 패턴을 바꿀 방침이다.



삼양그룹은 임직원 80여명을 모집해 100일간 디지털 AI 과제를 발굴하고 시사점을 도출하는 AI 경진대회 ‘100일의 도전’을 운영하기도 했다. 임직원 교육 및 워크숍을 통해 전사적으로 200여개의 AX 과제를 도출한 뒤 실효성 높은 70개 특화 과제를 선정해 추진할 예정이다. 해당 과제들은 올해 6월 말까지 실제 업무에 적용하는 것을 목표로 진행 중이다.



또 챗지피티(Chat GPT), 제미나이(Gemini) 등 대중적인 LLM(거대언어모델)과 사내 지식에 특화된 LLM을 결합한 하이브리드 LLM을 개발하는 한편, AI 전문가 양성교육을 운영해 차별화된 AI 인프라를 구축할 계획이다.

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