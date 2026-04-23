원목·대리석 질감 구현 디자인 신기술 공개 [AI 특집]

삼성물산 건설부문이 고객 취향에 맞는 소재의 질감과 색상을 구현할 수 있는 마감재 기술 ‘넥스트 머터리얼’을 공개했다.



삼성물산은 독일 기업 샤트데코(Schattdecor)와 협업해 기존 디지털 프린팅 제품의 촉감과 내구성을 향상한 특수 동조 디자인 기술을 개발하고 특허 출원을 마쳤다고 22일 밝혔다.

래미안 엘라비네에 적용 예정인 ‘넥스트 마루’ 모델하우스 내부. 삼성물산 제공

1985년 설립된 샤트데코는 유럽과 미주, 아시아 등 10여개국에 거점을 두고 인쇄, 합침, 마감 등을 제공하는 글로벌 1위 표면재 기업이다. 양사가 협력해 개발한 넥스트 머터리얼은 실용성 중심의 강마루와 고급스러운 원목마루의 장점을 접목한 제품이다. 해상도 300dpi 수준의 롤 인쇄 제작 방식의 강마루는 최대 4가지 색상과 1.3m 길이마다 반복되는 패턴 등 디자인에 제약이 있는 반면 디지털 비전 기술을 활용한 넥스트 머터리얼은 해상도를 1200dpi 수준으로 약 4배 이상 끌어올린 데다 디자인 색상과 규격, 패턴에 제한이 없다.



또한 디지털 비전 기술은 첨단 디지털 프린팅을 기반으로 원목, 대리석 등 천연 소재의 시각적·촉각적 특성을 실제와 동일한 수준으로 구현하는 강점이 있다. 천연나무를 그대로 분석해 원목과 동일한 색상과 패턴을 구현하는 등 원목이 지닌 고유의 감성과 고급스러운 공간 분위기를 연출한 것도 눈에 띈다. 이 기술은 ‘래미안 엘라비네’로 재탄생하는 방화6구역 재건축 단지에 마루와 벽체 마감재로 처음 적용될 예정이다.

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