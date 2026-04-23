‘AI 에이전트 랩’ 운영… 실무 활용문화 확산 [AI 특집]

SK브로드밴드는 올해 조직문화 핵심 키워드를 ‘인공지능(AI)과 일하기’와 ‘다이내믹 SKB’로 설정하고, 전 구성원의 AI 전문가화를 위한 대대적인 역량 강화에 나섰다.



지난해 AI 레벨 인증제와 자율 학습 모임 ‘AI 스터디 메이트’ 등을 통해 AI 도입의 기초 체력을 다진 데 이어 올해는 이를 실질적인 업무 성과로 연결하는 ‘AX(AI 전환) 혁신’을 본격 추진한다는 전략이다.

서울 중구 SK브로드밴드 본사에서 ‘AI 에이전트 랩’ 과정에 참여한 직원들이 에이전트를 만들고 있다. SK브로드밴드 제공

이에 따라 10월까지 전 직원을 대상으로 한 AI 집중 교육 과정인 ‘AI 에이전트(비서) 랩’을 운영한다. 목표는 전 구성원의 9% 수준이었던 중급 이상 역량 보유자인 ‘AI 퍼포머’를 20%인 400명까지 두 배 이상 확대하는 것이다. 또 올해 말까지 전 직원이 초급 과정인 ‘AI 러너’를 수료해 전사 차원으로 AI와 일하는 문화를 확산하고 조직 전반의 AI 역량을 끌어올릴 계획이다.



특히 이번 교육은 이론을 넘어 실질적인 결과물 산출에 집중한다. 교육을 수료한 400명이 각자의 업무 영역에서 스스로 AI 에이전트를 개발하고 적용할 경우 사내에 최소 400개 이상의 맞춤형 AI 업무 도구가 탄생할 것으로 기대된다. 교육 과정에는 제미나이, 디파이 등 현업에서 즉시 활용 가능한 최신 AI 도구가 활용된다.



SK브로드밴드는 직급별 맞춤형 AI 리더십 과정을 필수화하고, 지역 사업장 대상 포럼을 개최하는 등 전사가 하나의 AI 팀으로 움직일 수 있도록 역량을 집중하고 있다. 특히 AI 인증제를 고도화해 AI 인재 풀 관리를 강화하고, AI 활용 현황 시각화를 통해 우수 사례를 실시간으로 공유함으로써 AI 활용 문화를 전방위로 확산시킬 계획이다.

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