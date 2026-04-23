편의성 UP·경쟁력 UP… ‘AI 가전’ 리더로 도약 [AI 특집]

AI 중심 경쟁 시대… 혁신은 신속하게, 나눔은 따뜻하게 인공지능(AI)이 산업 전반의 ‘도구’를 넘어 업무 방식과 사업 구조를 재편하는 핵심 축으로 자리 잡고 있다. 기업들은 AI를 활용해 조직 전반의 AI 전환(AX)을 추진하며, 데이터 기반 의사결정과 자동화를 통해 생산성과 경쟁력을 높이고 있다. 내부적으로는 생성형 AI를 통한 업무 지원, 맞춤형 교육, AI 인재 양성 등을 하고, 외부적으로는 제품과 서비스에 AI를 결합해 새로운 고객 경험을 창출하는 데 주력하고 있다. 특히 AI 반도체와 소재, 디지털 제조, 개인화 서비스 등 AI와 직결된 영역에 대한 투자도 확대하는 추세다. AI가 일부 혁신 기업의 실험 단계를 지나 전 산업에 필수 인프라로 자리 잡으면서 ‘AI 중심 경쟁’ 시대로 들어선 것이다.

모델들이 삼성전자 비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로를 살펴보고 있다. 삼성전자 제공

삼성전자가 에어컨부터 정수기, 냉장고, TV까지 인공지능(AI) 성능을 강화한 가전 신제품을 대거 선보인다. 삼성전자만의 차별화된 AI 서비스를 통해, 세계 가전 시장에서 경쟁력을 높이겠다는 복안이다. TV의 경우 보급형 제품까지 전부 AI를 탑재한다. ‘AI가전은 삼성전자’라는 인식을 만들겠다는 목표다.



첫 시작은 AI 에어컨이다. 올해 ‘무풍 에어컨’ 출시 10주년을 맞아, AI가 온도와 바람을 제어하는 ‘비스포크 AI 무풍콤보 갤러리 프로’를 선보였다. 사용자의 움직임과 상태에 맞춰 AI가 바람세기를 자동으로 조절하는 에어컨이다. 핵심은 사용자의 움직임을 실시간으로 파악하는 ‘모션 레이더’다. 전면에 탑재된 모션 레이더가 구역을 분리해 사용자의 위치와 움직임을 정밀하게 감지한다. ‘AI 직접·간접’ 냉방은 사용자의 활동량에 따라 기류와 온도를 자동으로 조절해 준다. 청소를 하거나 운동을 하는 등 활동량이 많을 때는 AI 직접 냉방으로 빠르게 체감 온도를 낮춘다. 자리에 앉아 휴식을 취하거나 TV를 볼 때는 AI 간접 냉방으로 바람의 세기를 부드럽게 전환한다. ‘AI쾌적’ 기능을 사용하면 사용자가 별도로 설정하지 않아도 사용 시간과 날씨, 실내 활동량에 따라 최적의 환경을 유지한다. 환기가 필요한 시점을 알려주는 환기 알람으로 실내 공기질까지 관리할 수 있다.



에어컨 다음 주자는 ‘비스포크 AI 정수기’다. AI 음성 비서 ‘빅스비’로 제어가 가능한 정수기다. 사용자는 복잡한 설정 버튼을 누르지 않고도, 음성만으로 여러 기능을 사용할 수 있다. 예를 들어 “하이 빅스비, 정수로 520㎖ 설정해줘”라고 말한 뒤, 출수 버튼을 누르면 사용자가 명령한 온도와 양의 물을 제공하는 식이다. 뿐만 아니라 음성으로 라면 38종의 레시피에 최적화된 물의 양도 설정할 수 있다. 뿐만 아니라 음성만으로 편리하게 필터 교체시기 확인이나 살균 관리도 가능하다.



AI 신기능을 적용한 ‘비스포크 AI 하이브리드 키친핏 맥스’를 다음 주자로 내놨다. 소비자로부터 호평받은 기능은 상단 카메라가 식재료의 출입을 인식해 자동 등록하는 ‘AI 비전 인사이드’다. 최대 37가지 신선식품을 자동으로 관리할 수 있으며, 보관 중인 식재료 리스트와 보관 기한 확인은 물론 이를 기반으로 한 맞춤 레시피 추천 기능도 제공한다.



TV의 경우 프리미엄급부터 보급형 라인까지 올해 내놓는 신제품에 전부 AI를 탑재한다. 기종을 가리지 않고 삼성 TV만의 통합 AI 플랫폼 ‘비전 AI 컴패니언’을 제공한다. 강점은 다양성이다. 일반적으로 AI 플랫폼 하나만 제공하는 다른 가전업체와 달리 삼성전자는 TV에 빅스비와 퍼플렉시티, 마이크로소프트 코파일럿 3개의 AI 서비스를 제공한다. 다양한 AI 서비스를 활용해, 시청자는 음성만으로 궁금한 정보를 바로 검색할 수 있다. 화질과 소리 제어도 AI가 돕는다. 화면 상황에 맞게 화질을 최적화해주고, 소리 파장을 분석해 이용자가 원하는 소리만 선택해 조절하는 식이다.

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