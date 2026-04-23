‘파트너스 데이’ 개최 협력사와 소통 강화 [사회공헌 특집]

현대모비스가 협력사들에 대한 지원으로 공급망 안전과 지속가능성을 높이고 있다.

이규석 현대모비스 사장이 지난 2월 제주에서 열린 2026 파트너스 데이에서 우수협력사를 시상하고, 동반성장을 위한 ‘원팀 정신’과 기술 경쟁력 강화를 강조하는 모습. 현대모비스 제공

현대모비스는 지난 2월 제주에서 ‘2026 파트너스 데이’를 열고 주요 협력사 대표 230여명과 소통·협력 강화에 나섰다. 행사에는 이규석 현대모비스 사장과 장호영 구매담당 부사장 등 회사 주요 임원이 대거 참석해 우수협력사를 시상하고 구매, 품질, 산업안전 등 회사 비전을 공유했다.



이 외에도 현대모비스는 협력사 대상 교육과 토론 세션 등이 포함된 세부 업종별 간담회를 연중 개최하고 있다. 대리점 세미나에서는 전국 대리점 대표들과 연간 정책 방향을 공유하는 등 동반자 관계를 다져왔다.



공급망 관리와 연구개발(R&D), 기술력 강화를 위한 지원도 지속하고 있다. 협력사 환경·사회·지배구조(ESG) 역량 강화를 위해 탄소저감, 안전설비 구축과 컨설팅 등을 돕는다. 현대모비스가 가진 권리특허를 개방하고 공동기술개발, 공동특허출원, 기술개발비 지원 등도 추진하는 중이다. 최근 3년간 국내 협력사 신제품·신기술 개발을 위해 1800억원을 지원했고, 협력사와 공동으로 출원한 특허는 850건을 돌파했다.



소프트웨어(SW) 분야 인재를 육성해 협력사 채용으로 이어주는 ‘모비우스 부트캠프’도 선보였다. 신규 구직자 200명, 협력사 재직자 100명이 1기 교육생으로 선발돼 모빌리티 SW 특화 교육을 받고 있다.



생산성 향상을 위해 스마트공장 구축을 지원하고 임직원 대상으로 규제 관련 교육도 진행 중이다. 협력사가 연쇄 부도 위험 없이 신속한 현금화로 자금경색을 풀 수 있게 물품대금을 현대모비스 신용으로 할인해주는 상생결제 시스템도 2015년부터 운영해 2, 3차 협력사까지 확대했다.



현대모비스는 상생과 동반성장을 위한 꾸준한 노력을 인정받아 지난해 동반성장지수 평가에서 7년 연속 최우수 기업으로 선정됐다.

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