치킨게임 끝 협상 연기…"트럼프, 참모들에 공격재개 필요 문의"

미국과 이란의 종전 협상이 연기된 후 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란에 대한 공격 재개 가능성을 타진했다고 21일(현지시간) 미 일간 월스트리트저널(WSJ)이 보도했다.



WSJ에 따르면 트럼프 대통령은 이날 협상이 시작하기도 전에 결렬되자 이란에 대한 공격 재개 여부를 두고 참모들의 의견을 물은 것으로 알려졌다.

도널드 트럼프 미국 대통령. EPA연합뉴스

다만, 트럼프 대통령은 폭격 재개 가능성을 검토하면서도 국민적 지지가 낮은 전쟁을 다시 시작해 장기전을 이어가는 상황에 대해서는 극도로 경계하는 모습을 보였다고 관계자들이 전했다.



당초 백악관 내부에서는 이번 협상을 통해 이란과 명문화된 합의를 도출할 수 있을 것이란 낙관론이 우세했던 것으로 전해졌다.



미국 측 협상단 대표인 JD 밴스 부통령의 전용기 '에어포스 투'는 메릴랜드주 앤드루스 합동기지에서 하루 종일 대기하며 이륙을 준비했다고 소식통들이 전했다.



파키스탄 측 중재자들도 이란 협상팀이 협상 장소인 파키스탄 이슬라마바드로 이동할 것이라는 이란 지도부의 메시지를 미국 측에 전해왔다.



그러나 이란은 트럼프 대통령이 정한 휴전 만료 시한이 다가오는 가운데 돌연 태도를 바꿨고, 밴스 부통령의 파키스탄행은 이른 오후 중단됐다가 저녁에는 아예 무기한 연기됐다고 WSJ은 전했다.



트럼프 대통령은 이날 백악관에서 밴스 부통령, 스티브 윗코프 중동 특사, 사위 재러드 쿠슈너 등과 온종일 머리를 맞대고 대응 시나리오를 검토한 것으로 전해졌다.



이 자리에서 참모들은 이란 정부가 현재 분열되어 있으며, 이란 내 강경파들은 트럼프 대통령의 요구에 굴복할 의사가 없다고 보고한 것으로 알려졌다.



백악관에서는 현재 이란이 협상 테이블에서 약속한 사항을 지킬 수 있는 상태인지에 대한 회의론도 제기됐다.



결국 트럼프 대통령과 참모진은 이란이 구체적인 제안을 내놓을 때까지 무기한 압박 기조를 유지하는 방식의 절충안을 택했다고 WSJ은 전했다.



이후 트럼프 대통령은 이란의 태도에 따라 협상을 재개할지, 새로운 공습을 단행할지 결단할 수 있을 것이라고 WSJ은 덧붙였다.

지난 11일 이슬라마바드서 만난 밴스 미 부통령(가운데)과 파키스탄 대표단. AFP연합뉴스

트럼프 대통령은 이날 트루스소셜에서 이란에 대한 해상 봉쇄를 계속 이어가겠다고 밝혔다.



트럼프 대통령은 "나흘 전 사람들이 나에게 다가와 '이란이 즉시 해협을 개방하고 싶어 한다'고 말했다. 하지만 만약 우리가 그렇게 해준다면, 그들의 지도자들을 포함해 그 나라의 나머지를 날려버리지 않는 한 이란과의 협상은 결코 있을 수 없을 것"이라고 주장했다.



대이란 봉쇄를 통해 향후 협상의 주도권을 잡고 이란을 계속해서 압박하겠다는 취지다.



트럼프 대통령은 이어 "이란은 호르무즈 해협이 폐쇄되는 것을 원치 않고, 그들은 하루에 5억달러를 벌 수 있도록 해협이 열려 있기를 원한다"며 "그들이 해협을 폐쇄하고 싶다고 말하는 유일한 이유는 내가 그곳을 완전히 봉쇄했기 때문이고, 그들은 단지 '체면을 차리고' 싶어 할 뿐"이라고 덧붙였다.



트럼프 대통령은 이후 또 다른 게시물에서도 "이란은 재정적으로 붕괴하고 있다! 그들은 현금에 굶주려 있기 때문에, 호르무즈 해협이 즉시 개방되기를 원한다"고 주장했다.



그러면서 "(그들은) 하루에 5억 달러씩을 잃고 있고, 군대와 경찰은 급여를 받지 못해 불평하고 있다. SOS!"라고 덧붙였다.

<연합>

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