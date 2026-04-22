‘마약왕’ 박왕열 재판받는다…송환 두 달 만에 구속기소

필리핀 교도소에서 복역하면서 한국인 3명을 살해하고 국내에 다량의 마약을 유통한 혐의로 총책안 박왕열(47)이 재판에 넘겨졌다. 국내로 송환된 지 약 두 달만으로, 당국은 박왕열의 여죄를 계속 수사해 추가 기소한다는 방침이다.

마악범죄 정부합동수사본부(본부장 김봉현)는 22일 박왕열을 특정범죄가중처벌 등에 관한 법률위반(향정) 등 혐의로 1차 구속 기소했다고 밝혔다.

‘마약왕’으로 불리던 박왕열이 지난달 25일 인천국제공항을 통해 국내로 송환되고 있다. 연합뉴스

박왕열은 2020년 필리핀과 멕시코에서 4회에 걸쳐 필로폰 317ｇ을 수입하고 2024년 6월에는 ‘흰수염고래’로 불리는 조카 A씨와 공모해 필리핀에서 필로폰 약 1482.7ｇ을 수입한 혐의를 받는다.

남아프리카공화국에서도 필로폰 3079ｇ을 밀수한 것으로 조사됐다. 박왕열은 국내로 몰래 반입한 마약을 특정 장소에 숨겨두고 구매자에게 좌표를 알려주는 ‘던지기 수법’으로 판매하거나 서울과 부산, 대구 등지에 보관해 관리한 혐의도 받는다.

이밖에 인천에 은닉된 엑스터시 1575정을 비롯해 코카인, 필로폰, 합성대마 등 마약류를 다른 사람을 시켜 수수한 것으로 확인됐다.



이번 1차 기소는 한국과 필리핀 간 범죄인 인도조약에 따라, 임시인도 승인대상 범죄사실에 한해 먼저 이뤄졌다.

합수본은 출장 조사를 통해 박광열뿐 아니라 필리핀에 수감 중인 마약 밀수·유통·판매 조직의 총책들이 수용시설을 ‘아지트’ 삼아 그들끼리 결탁해 소지 중인 휴대전화로 각 조직의 국내 조직원에게 범행을 지시하고 수십억원 규모의 수익을 취득해온 실태를 확인했다.

합수본 관계자는 “검·경 연계 수사로 전국 각지에 흩어진 개별 범죄사실들을 하나의 퍼즐처럼 재구성해 박왕열이 2019년 11월 ‘전세계’라는 텔레그램 계정 및 마약류 판매 채널을 개설해 장기간 텔레그램 대화명을 변경해가며 범행한 것을 규명했다”고 설명했다.

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