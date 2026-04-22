기보, ‘기보 넷제로멤버스’로 탄소중립 선도 기업 육성

기술보증기금(기보)은 탄소감축 성과와 기술력이 우수한 기업을 인증하는 ‘기보 넷제로멤버스’에 ㈜엘파워텍을 선정했다고 22일 밝혔다.

기보 넷제로멤버스는 2050 탄소중립 및 2035 국가온실가스감축목표(NDC) 달성을 지원하기 위해 기보에서 운영하는 한국형 탄소중립 기업 육성 프로그램이다.

이재필 기보 이사(오른쪽 세 번째)와 최성규 ㈜엘파워텍 대표이사(왼쪽 세 번째)가 ‘기보 넷제로멤버스’ 수여식에서 관계자들과 기념촬영을 하고 있다. 기술보증기금 제공

기보는 기술평가등급 A등급 이상, 탄소감축 기여 등급 1등급 등 엄격한 기준을 충족한 기업을 선별해 금융비용 부담을 낮추는 ‘제로(Zero)화’ 혜택 등을 제공하고 있다.

이번에 선정된 엘파워텍은 고효율 변압기 제조 기술을 기반으로 전력 변환 과정에서 발생하는 에너지 손실을 줄여 탄소 감축에 기여하고 있는 강소기업이다. 특히 사물인터넷(IoT)과 인공지능(AI)을 활용한 스마트 모니터링 시스템을 통해 설비 상태를 실시간으로 진단하는 기술력을 보유하고 있으며, 지난해 매출의 80%를 수출이 차지하는 등 글로벌 전력망 현대화 수요에 대응하는 핵심 공급처로 성장하고 있다.

기보는 이번 선정을 통해 고정 보증료율(0.5%)을 적용하고, 기술평가료 및 넷제로리포트 수수료 면제 등의 우대 혜택을 제공할 예정이다.

이재필 기보 이사는 “엘파워텍은 에너지 절감을 통해 실질적인 탄소 감축을 실현한 우수 사례”라며 “우수 녹색기업을 지속적으로 발굴하고, 체계적인 지원으로 탄소중립 실현을 적극 뒷받침하겠다”고 말했다.

한편 기보는 국내 최초로 탄소가치평가모델을 개발해 탄소감축 효과를 화폐가치로 환산하고, 이를 토대로 기후대응기금을 재원으로 한 탄소가치평가보증을 지원하는 등 탄소중립 산업생태계 조성에 앞장서고 있다.

Copyright ⓒ 세계일보. 무단 전재 및 재배포 금지