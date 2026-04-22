李대통령 "韓·베트남 관계 참으로 특별…원전·공급망 협력"

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령은 22일(현지시간) "대한민국과 베트남의 관계는 참으로 특별하다"며 향후 교류를 지속 확대해 가겠다는 뜻을 밝혔다.

이 대통령은 이날 베트남 동포들과 오찬 간담회를 갖고 "양국은 서로에 있어 3대 교역국이며 한국은 베트남의 최대 투자국"이라며 이같이 밝혔다.

베트남을 국빈 방문 중인 이재명 대통령이 22일(현지시간) 하노이의 한 호텔에서 열린 동포 오찬 간담회에서 인사말을 하고 있다.

그러면서 "지난해 우리 정부가 출범한 뒤 또 럼 베트남 서기장이 외국 정상 중 처음으로 국빈 방한을 했다. 그리고 이번엔 베트남 새 지도부가 꾸려진 뒤 첫 국빈으로 제가 오게 됐다"며 "이것만 봐도 양국의 특별한 관계를 알 수 있다"고 덧붙였다.

특히 "2022년에 한국과 베트남은 수교 30주년을 계기로 양국 관계를 포괄적 전략 동반자 관계로 격상해 모든 분야에서 전방위적 협력을 하는 핵심 파트너가 됐는데, 저의 이번 방문을 통해 이를 보다 미래지향적이고 전략적 수준으로 발전시키려 한다"고 설명했다.

이어 "방문 기간 베트남 지도자들을 만나 원전과 인프라, 과학기술 등 전략 분야에 대한 협력을 확대할 것"이라며 "공급망 안정과 지속가능한 성장, 기후변화 대응 등 글로벌 과제들에 대해서도 고도의 협력을 할 수 있을 것"이라고 강조했다.

양국의 공통 관심사에 대한 이 대통령의 발언도 이어졌다.

이 대통령은 "두 나라는 외세를 자신들의 힘으로 극복한 점, 분단의 아픔을 겪고 동족끼리 전쟁의 고통을 겪은 뒤 우뚝 일어서는 과정 등이 많이 닮았다"고 소개했다.

이어 "베트남 전래동화 중에 우리의 '콩쥐팥쥐'와 꼭 닮은 동화가 있다고 하더라. 같은 유교 문화권으로서 끈끈한 정서적 유대감을 지니고 있는 것"이라며 "(베트남에 진출한 한국인 배우인) 한사라 배우도 큰 사랑을 받으며 활동하는 것으로 안다"고 말했다.

또 베트남 22세 이하(U-22) 축구 대표팀을 김상식 감독이 지휘하고 있다는 점을 거론하며 "베트남 국민들도 한국 국민들처럼 축구를 정말 좋아한다"고 했다.

이 과정에서 "저도 한때는 축구단 구단주였는데, 잘 되게 해보려다 희한한 죄를 뒤집어쓰고 재판을 받았다"고 언급하기도 했다. 이는 과거 이른바 '성남FC 후원금 의혹'으로 수사받은 일을 염두에 둔 발언으로 보인다.

한편 이 대통령은 현지 교민들에 대해서는 "국민주권 정부는 해외에 있는 다문화가정 동포들이 겪는 어려움을 잘 보살필 것"이라고 약속했다.

이어 "제가 각국 대사관을 통해 해외 동포들이 어떤 어려움이 있는지 전부 조사하라고 했는데 여기 베트남도 잘 진행됐을 것"이라며 이날 간담회에서도 많은 의견을 내달라고 당부했다.

<연합>

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