'수사무마 의혹' 현직 경찰·인플루언서 남편 구속 기로

유명 인플루언서의 사기 사건을 덮은 혐의를 받는 현직 경찰관과 그에게 뇌물을 건네며 사건 수사 무마를 청탁한 혐의를 받는 인플루언서 남편이 22일 구속 갈림길에 섰다.
서울남부지법 황중연 부장판사는 이날 오후 뇌물수수와 공무상비밀누설 등 혐의를 받는 송모 경감과 뇌물공여와 자본시장법 위반 등 혐의를 받는 재력가 이모씨에 대한 구속 전 피의자 심문(영장실질심사)을 열었다.
법정에 도착한 송 경감과 이씨는 '아내와 지인 사건을 덮어달라고 경찰에 청탁한 사실을 인정하느냐', '청탁을 받고 사건을 불송치했나', '피의자를 상대로 참고인 조사만 한 이유가 무엇이냐' 등 취재진 질문에 답변하지 않았다.
이씨는 강남경찰서 수사1과 팀장이던 송 경감에게 금품을 제공한 혐의를, 송 경감은 그 대가로 이씨의 아내 A씨 관련 수사를 무마한 혐의를 받는다.
유명 인플루언서이자 필라테스 프랜차이즈 학원 모델로 활동한 A씨는 2024년 7월께 가맹점주들로부터 사기와 가맹사업법 위반 혐의로 고소당했으나 같은 해 12월 '혐의없음'으로 불송치 결정을 받았다.
검찰은 이씨가 평소 친분이 있던 경찰청 소속 B 경정을 통해 송 경감을 만나 룸살롱 접대를 하며 금품을 건넸으며, 송 경감은 다른 팀이 맡고 있던 A씨에 대한 수사 정보를 이씨에게 유출한 것으로 의심하고 있다.
의혹이 불거진 이후 송 경감과 B 경정은 직위해제 됐다.
<연합>
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