128만 유튜버 수빙수가 다낭 이주한 이유…“유일하게 살 안 찐 곳”

수산물 전문 요리 콘텐츠로 알려진 유튜버 수빙수가 한국을 떠나 베트남에 정착한 근황을 전했다.

수빙수는 지난 20일 자신의 유튜브 채널에 ‘128만 유튜버가 동남아에 정착한 이유’라는 제목의 영상을 공개하며 이같이 밝혔다.

그는 “지금 베트남 다낭에 와 있다. 본격적으로 해외살이를 시작했다”며 “어렸을 때부터 해외에서 사는 게 목표였다. 낯선 환경에 나를 내던져야 성장할 수 있다고 생각한다”고 말했다.

수빙수 인스타그램 캡처

수빙수는 “정착해서 살기 위해서는 그 나라에서 편안하게 살고 경제활동도 가능해야 한다”며 해외 사업을 준비 중이라고 설명했다. 다낭을 선택한 이유로는 생활 인프라를 꼽았다. 그는 “한국인과 한국 업체가 많아 살기 좋다. 한국어가 가능한 베트남 분들도 많아 생활에 큰 어려움이 없다”고 밝혔다.

건강 문제도 영향을 미쳤다고 설명했다. 그는 “최근에 몸이 좋지 않았다. 온도가 내려가면 몸이 아프다. 몸의 시스템에 문제가 많아서 살이 65㎏까지 쪘다”며 “여행 중 유일하게 살이 찌지 않았던 나라가 몰타와 베트남이었다. 따뜻한 기후가 잘 맞는다”고 설명했다. 이어 “활동성도 좋아지고 뇌가 맑아지는 느낌을 받았다”고 덧붙였다.

수빙수는 “혼자라 걱정하시는 분들이 있지만 몰타에서도 혼자 지냈고 해외에서 혼자 생활한 경험이 많다”며 “어릴 때부터 해외에서 일하며 사는 것이 꿈이었다. 지금도 그 목표를 향해 가는 과정”이라고 전했다.

수빙수는 2019년 채널 개설 이후 다양한 수산물 요리 콘텐츠로 인기를 얻었다. 또한 그룹 샤이니 멤버 키, 러블리즈 멤버 미주, 가비 등 여러 연예인과 협업하며 대중적인 인지도를 쌓아왔다.

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