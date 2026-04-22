보테가 베네타, 리움미술관의 '다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956-1976' 전시 후원을 통해 파트너십을 이어가

리움미술관 제공

보테가 베네타는 여성 작가들의 몰입적이고 실험적인 작업을 조망하는 대규모 그룹전 '다른 공간 안으로: 여성 작가들의 공감각적 환경 1956-1976'을 후원하며, 리움미술관과의 파트너십을 이어간다.

2023년 하우스 데어 쿤스트에서 처음 기획된 이 전시는 미술사에서 배제되어 온 여성 작가들이 선보인 선구적 ‘환경’ 작업을 재조명한다. 여성 작가 11인— 주디 시카고(Judy Chicago), 리지아 클라크(Lygia Clark), 라우라 그리시(Laura Grisi), 알렉산드라 카수바(Aleksandra Kasuba), 정강자(Kangja Jung), 레아 루블린(Lea Lublin), 마르타 미누힌(Marta Minujín), 타니아 무로(Tania Mouraud), 난다 비고(Nanda Vigo), 야마자키 츠루코(Tsuruko Yamazaki), 마리안 자질라(Marian Zazeela) —이 1956년에서 1976년 사이에 선보인 주요 작품을 실물 크기로 재구성해 관람객이 신체적, 감각적으로 경험할 수 있도록 한다.

알렉산드라 카수바, 스펙트럼 통로, 1975, 2023년 뮌헨 하우스 데어 쿤스트에서 재구성 (사진 제공=리움미술관)

리움미술관은 이 전시에 아시아에서 처음으로 선보이는 마리안 자질라(Marian Zazeela), 라 몬테 영(La Monte Young), 최정희(Jung Hee Choi)의 협업 환경 작품 '드림 하우스(Dream House)'와 한국의 여성 작가 정강자의 환경 작품을 발굴 및 복원하여, 기존 전시의 미술사적 의의를 한층 강화한다.

이번 프로젝트는 보테가 베네타와 리움미술관의 세 번째 협업으로, 2023년 강서경의 '버들 북 꾀꼬리', 2025년 피에르 위그의 '리미널 (Liminal)'에 이은 것이다. 보테가 베네타는 리움미술관과의 지속적인 파트너십을 통해 다양한 분야와 지역을 넘나드는 대화를 장려하는 프로젝트를 지원하며, 더 넓은 예술 지형 형성에 기여하고 있다.

1966년 이탈리아 베네토 주 비첸차에서 설립된 보테가 베네타는 오랜 기간 문화적 교류와 후원을 이어왔다. 브랜드의 창립 철학인 ‘수공예와 창의성’을 바탕으로, 건축, 디자인, 무용, 음악, 시각예술 등 다양한 분야에서 국제적 교류를 지속적으로 지원하고 있다. 보테가 베네타는 탁월함에 대한 추구, 공동체적 가치, 그리고 수공예에 대한 독창적이고 진취적인 접근을 구현하는 작업을 지지한다.

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