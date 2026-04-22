“성공 못 해도 좋아, 오늘을 기억해”

“나이스 샷”

이정환 프로의 티샷이 파란 하늘을 가르자, 열두 살 용현서 양이 수줍게 외쳤다. 짧은 커트 머리에 앳된 얼굴. 하지만 클럽을 잡는 순간 눈빛이 달라진다. 지난해 8개 대회에서 7승. 주니어 무대의 강자다.

우리금융 드림라운드에서 이정환 프로와 용현서(오른쪽), 정하연 양이 기념촬영을 하고 있다. 우리금융그룹

21일 경기 파주 서원밸리 컨트리클럽에서 열린 ‘우리금융 드림라운드’는 여느 대회와는 다른 풍경이었다. 기업 VIP들이 참여하던 프로암 대신, 전국에서 모인 골프 꿈나무 72명이 KPGA 프로 36명과 짝을 이뤄 필드를 누볐다.

이정환 프로와 용현서 양이 손바닥을 마주치며 기뻐하고 있다. 우리금융그룹

주말 없는 ‘하루 3000타’의 열정… 드림라운드로 핀 꿈

현서가 골프를 시작한 건 언니의 영향이었다. 선천성 원형 탈모로 힘든 시간을 보내던 언니가 골프채를 잡으며 조금씩 밝아지는 모습을 곁에서 지켜봤기 때문이다. 현재 현서의 언니 현정 양은 국가대표 상비군으로 활약 중이다.

현서도 주말 없이 하루 3000개씩 공을 치며 기본기를 다졌다. 장애인 수영 국가대표 출신인 아버지는 공무원직을 내려놓고 저축과 노후 자금을 털어 ‘10년 프로젝트’를 선언, 딸의 코치이자 매니저가 됐다. 그 결과 지난해 8개 대회에서 7승을 거뒀고, 임성재 재단 장학생으로도 선발됐다.

드림라운드는 꿈에 한 발짝 더 가까이 설 수 있는 무대다. 현서처럼 재능은 있지만 프로의 세계가 아직 먼 꿈나무들이 실제 필드에서 선수들과 어깨를 나란히 할 수 있는 기회다.

이정환 프로가 골프 꿈나무들과 함께하며 미소를 짓고 있다. 우리금융그룹

‘쌍둥이 아빠 프로’ 이정환의 다정한 조언

이날 현서는 이정환 프로와 같은 조를 이뤄 18홀을 함께 걸었다. 두 돌 지난 쌍둥이 아들을 둔 ‘아빠 프로’의 얼굴엔 경기 날의 날카로움 대신 다정한 미소가 머물렀다.

용현서 양이 이정환 프로에게 받은 골프공을 보여주고 있다.

라운드 후 만찬 자리에서도 아이들에게 골프공을 선물로 건네며 응원을 아끼지 않았다.

이정환 프로는 “자라나는 꿈나무들을 도울 수 있는 뜻깊은 자리라고 생각한다”며 “저희가 가진 것들을 조금이라도 더 알려줄 수 있어 영광스럽다”고 했다.

작년에 이어 올해도 드림라운드에 참가한 현서는 “올해는 성적이 조금 아쉽지만, 이정환 프로님과 같은 조가 돼 정말 좋았다”고 말했다.

임종룡 우리금융그룹 회장이 골프 꿈나무들을 바라보며 미소를 짓고 있다.

“어려운 순간이 오면, 오늘을 기억해주세요”

KPGA 프로와 꿈나무의 만남은 우리금융그룹의 결단이 있었기에 가능했다. 프로암은 기업에겐 놓치기 아쉬운 마케팅 자리다. 그럼에도 우리금융그룹은 지난해부터 그 자리를 아이들에게 내줬다.

임종룡 우리금융그룹 회장은 만찬장에서 72명의 꿈나무 한 명 한 명과 눈을 맞췄다. 굳은살 박인 작은 손을 맞잡으며 건넨 말에는 격식 대신 애정이 담겼다.

임종룡 회장이 골프 꿈나무들에게 드림라운드에 대해 설명하고 있다. 우리금융그룹

임 회장은 “우리금융 16개 계열사는 늘 ‘어떻게 사회에 보탬이 될까’를 고민한다”며 “그 고민에서 출발한 게 드림라운드”라고 말했다. 기존 프로암 참가자에게 양해를 구해야 하는 쉽지 않은 결정이었다. 그럼에도 우리금융은 아이들의 미래를 맨 앞에 뒀다.

임 회장은 비가 내렸던 지난해 첫 대회의 기억도 꺼냈다. 안전을 위해 취소를 검토했지만 “여기까지 왔는데 꼭 한 번만 서보고 싶다”는 아이들의 간절함에 라운드를 강행했던 일화다.

임 회장은 “오늘 날씨가 맑고 아이들이 건강하게 와줘서 감회가 새롭다”며 “골프로 성공하면 더없이 좋겠지만, 그렇지 않더라도 괜찮다. 언젠가 어려운 순간이 오면 오늘 필드에서 함께했던 기억을 꺼내 힘을 얻길 바란다”고 격려했다.

우리금융 드림라운드에 참가한 골프 꿈나무들과 선수들이 기념촬영을 하고 있다. 우리금융그룹

드림라운드는 단순한 이벤트가 아니었다. 누군가에겐 TV 중계에서만 보던 롤모델과 어깨를 나란히 하며 실력을 증명해 보인 자리였고, 또 누군가에겐 포기하고 싶던 순간 다시 골프채를 꽉 쥐게 만든 하루였다.

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