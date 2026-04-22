기안84, 폐지 줍는 어르신 100명에 1억 기부…“나도 할머니 손에 자랐다”

웹툰 작가 겸 방송인 기안84가 폐지를 주워 생계를 이어가는 어르신들을 위해 1억원을 기부했다.
지난 21일 유튜브 채널 ‘셀럽인’에는 ‘기안84 님과 폐지 줍는 어르신들에게 1억 기부했습니다’라는 제목의 영상이 공개됐다. 기안84는 ‘기부 설계자’ 첫 게스트로 참여해 기부 대상 선정부터 전달까지 전 과정을 함께했다.
이번 기부는 서대문구청과 사랑의열매 협조를 받아 진행됐으며, 생계가 어렵거나 복지 사각지대에 놓인 폐지 수집 어르신 100명이 지원 대상자로 선정됐다. 이들에게는 각각 100만원씩 총 1억원이 전달됐다.
진행자 주긍정은 “대화 나누는 것이 좋다고 하신 네 분의 어르신을 직접 찾아가 같이 대화도 나누었다. 행복해하시는 어르신들의 목소리에 뿌듯한 프로젝트였다”고 전했다.
기안84는 기부에 대한 생각도 밝혔다. 그는 “기부를 하면 좋은 곳에 쓰이지만, 누구한테 기부되는지 나도 알게 되니까 더 보람차고 동기부여가 된 것 같다”고 말했다. 이어 “기부를 할수록 즐거운 마음이 커진다”고 덧붙였다.
이어 “할머니 손에서 자라서인지 할머니, 할아버지를 보면 짠한 마음이 든다”고 털어놨다.
영상에는 직접 어르신들을 찾아간 모습도 담겼다. 한 어르신은 “평생 100만원은 받아보기 힘든 돈”이라며 “제일 먼저 갈비를 먹고 싶다”고 말했다. 이에 기안84는 “맛있게 드시고 건강하시라”고 인사를 건넸다. 또 다른 어르신은 폐지를 모아 두 달에 약 7~8만원의 수입을 얻는다고 밝혔다.
기안84는 2022년 개인 전시 수익금 8700만원 전액을 기부했으며, 보육원 아동을 대상으로 100만원씩 지원하는 ‘100 챌린지’를 지속하고 있다. 그는 “기부를 하면 자부심이 생긴다”며 “강요하는 건 아니고, 기부를 해보고 싶다는 생각을 가진 사람이라면 누구나 동참했으면 하는 바람”이라고 말했다.
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