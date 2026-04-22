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'이혼' 박해미 "아들 논산훈련소 배웅…우리만 단 둘이라 울컥"

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배우 박해미가 팬들과의 우정을 자랑했다.

 

22일 오후 8시 방송되는 TV CHOSUN '퍼펙트 라이프'에서는 배우 박해미가 '20년 지기' 팬들과 함께하는 일상을 공개한다.

 

배우 박해미. TV CHOSUN 제공
배우 박해미. TV CHOSUN 제공

이날 팬들은 박해미의 집에 제 집인 양 비밀번호를 직접 누르고 들어와 놀라움을 안겼다.

 

이에 이성미가 "딸이 있었냐?" 묻자, 박해미는 "딸 같은 팬들이다. 20년 가까이 됐다"고 답했다.

 

박해미 팬은 "어느 날 이모(박해미)가 공연이 끝난 후 대기실로 불러 '살다가 힘들면 연락해'라며 쿨하게 연락처를 주셨다"고 첫 만남을 떠올렸다.

 

박해미는 "내게는 정말 보석 같은 존재다. 힘들거나 괴로울 때, 기쁠 때도 곁에 늘 함께해 줘서 외로울 틈이 없다"며 팬들을 향한 고마움을 전했다.

 

이어 그는 팬들과 함께 요리를 한 후 식사를 했다. 박해미는 식사를 하며 아들 군입대에 대한 심경을 털어놨다.

 

팬들이 "성재 면회는 잘 다녀오셨냐?"며 박해미 아들의 소식을 묻자, 박해미는 "너무 행복하게 면회를 다녀왔다. 아들을 보니 좋더라"고 말했다.

 

다만 "논산 훈련소에 배웅하러 갈 때 다른 사람들은 온 가족이 모여서 함께 가는데, 우리는 단 둘뿐이었다. 아들이 '엄마, 빨리 가'라며 나를 보내더라. 그때 약간 울컥하더라"고 했다.

 

박해미는 2019년 전 남편 황민과 협의 이혼하며 25년간의 결혼 생활을 정리했다. 이혼의 주된 사유는 2018년 8월에 있었던 황민의 음주운전 사망사고로 인한 관계 악화로 알려졌다.

<뉴시스>


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