‘소방용품 강매·노쇼’ 피해 30억원…‘소방 사칭 사기’ 주의보

#1. 경기도의 한 업체는 명함을 위조해 소방서 직원을 사칭한 사기범에게 속아 3000여만원의 피해를 입었다. 사기범은 자동제세동기 대리 구매를 요청하는 수법을 썼다. #2. 경남도의 한 숙박업소도 소방서 직원을 사칭한 전화에 400만원을 사기당했다. 사기범이 “소화기를 교체해야 한다”며 현금 입금을 요구한 것.

사진=게티이미지뱅크 제공

소방청은 이처럼 소방 공무원·기관을 사칭한 사기 범죄가 최근 급격히 확산하고 있다며 국민들에게 각별한 주의를 당부하고 나섰다.

22일 소방청에 따르면 지난달 31일 기준 1년간 각종 업소나 업체 등 161곳이 소방을 사칭한 사기 범죄로 약 29억5000만원에 달하는 피해를 봤다. 같은 기간 소방을 사칭한 사기 시도는 1309건으로 집계됐다.

최근엔 사기 수법이 행정처분에 대한 불안 심리를 노린 ‘협박성 강매’ 형태로 진화하고 있다. 소방서 간부를 사칭하며 공장, 주유소 등에 전화해 “소방 점검 예정인데 리튬이온 소화기가 비치돼 있지 않으면 막대한 과태료가 부과된다”고 협박해 가짜 안내 문자로 물품 구매를 유도하는 식이다. 철물점 등에 소방서 명의를 도용한 가짜 공문서로 구급함, 사다리 등의 대리 구매를 요청해 대금을 가로채는 ‘노쇼 사기’도 기승이다.

소방청은 “어떤 경우에도 소방 기관이 사업장에 특정 업체 소방 용품을 구매하도록 권유하거나 알선하지 않는다”며 “민간 업체에 물품 대리 구매를 지시하거나 개인 계좌로 돈을 송금받는 일도 절대 없다”고 강조했다. 이어 “소방 점검이나 과태료를 언급하며 물품 구매를 강요하거나 대리 구매를 요청하는 경우는 100% 사기 범죄”라며 “의심스러운 연락이나 문자를 받으면 즉시 119나 112에 신고해 달라”고 당부했다.

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