노조원 3만명 운집 예고…삼성 평택캠퍼스 8차선 도로 23일 차단

오는 23일 삼성전자 노동조합의 대규모 집회가 예고됨에 따라 경기 평택캠퍼스 인근 왕복 8차선 대형 도로의 차량 통행이 전면 통제된다.



경기남부경찰청은 오는 23일 집회 당일 오전부터 평택캠퍼스 내 사무복합동과 사무3동 사이를 가로지르는 왕복 8차선 도로 양방향의 차량 통행을 차단할 예정이라고 22일 밝혔다.

삼성그룹 초기업노동조합 삼성전자 지부 조합원들이 지난 17일 서울 삼성전자 서초사옥 앞에서 과반노조 공식 선언 기자회견을 하고 있다. 뉴시스

정확한 차단 시점은 무대 설치 상황 등에 따라 달라질 전망이다.



현장에는 기동대 3개 중대와 기동순찰대 등 다수의 경찰 인력이 집중적으로 투입된다.



투입된 경찰력은 집회 장소 주변의 교통 관리와 함께 우발 상황에 대비한 질서 유지 임무를 맡을 예정이다.



도로 차단에 따라 당일 해당 구간을 지나는 임직원 및 일상 업무 차량은 우회로를 이용할 예정이다.



앞서 삼성전자 노조 공동투쟁본부는 이번 집회에 3만 명이 참석할 것이라고 경찰에 신고했다.



노조는 당일 조합원 3만7천여명이 현장에 모일 것으로 예상하고 있다.



집회는 당일 오후 1시부터 2시까지 사전집회를 진행한 뒤, 오후 2시부터 3시까지 본 집회를 여는 일정으로 짜였다.



현장에서는 연대 발언을 비롯해 활동 영상 시청, 대규모 카드섹션 등의 프로그램이 진행될 예정이다.



노조의 집회에 반대하는 '대한민국 주주운동본부' 측의 맞불 집회도 같은 날 오전 10시부터 예고되어 있다.



그러나 경찰은 주주 집회 신고 인원이 20명 남짓으로 소수이고, 노조의 집회가 본격적으로 시작되기 전에 종료될 예정이어서 충돌 가능성은 낮을 거로 보고 있다.



경찰 관계자는 "집회 시간대 일대 도로 통제로 인한 교통 혼잡이 예상되므로 우회 도로 이용을 당부한다"며 "주최 측과 긴밀히 협조해 평화롭고 안전한 집회가 되도록 관리할 것"이라고 말했다.



한편 이번 집회를 주도한 노조 공동투쟁본부의 주축인 초기업노조는 현재 7만4천여명의 조합원이 가입해 삼성전자의 첫 과반노조가 됐다. 지난 15일 고용노동부의 확인 절차를 거쳐 법적 근로자 대표 지위를 확보했다.



노조는 성과급 지급 상한선 폐지 등을 요구하고 있으며, 합의에 이르지 못할 경우 오는 5월 21일부터 6월 7일까지 18일간 총파업에 돌입할 계획이다.



노조는 올해 예상되는 삼성전자의 연간 영업이익이 약 300조원임을 감안해 파업으로 생산 차질이 불거질 경우 하루에 약 1조원의 손실이 발생할 수 있다고 보고 있다.

<연합>

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