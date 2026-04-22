<19> 생명을 낳는 실체 성신의 경지 [父性 문명의 한계, 母性 구원의 비전-기고]

인류 구원의 마침표 ‘어머니 부처’의 위상

장엄한 화엄의 물결은 보살 수행의 마지막 단계인 ‘묘각(妙覺)’의 경지로 나아간다. 보살 수행 52위의 숫자적 비밀과 그 정점에 있는 독생녀의 위상을 통해, 불교가 왜 여성 구원자를 구원 섭리의 마침표로 예고했는지 그 마지막 증거를 살펴보자.

대승불교의 수행 체계는 한 인간이 번뇌의 굴레를 벗고 우주적 진리에 도달하기까지의 과정을 정교한 지형도로 그려낸다. 그 정점에 있는 것이 바로 ‘보살 52위(位)’다. 수행자가 신(信), 주(住), 행(行), 향(向), 지(地)의 계단을 차례로 밟아 쉰두 번째 단계인 부처의 경지에 이르는 이 장엄한 여정은, 인류 정신사가 지향해온 인격 완성의 최종 보고서와 같다. 그런데 우리는 이 수행의 계단을 하나씩 오르다 보면, 그 마지막 문턱에서 인류 구원을 완성할 ‘어머니의 자리’에 관한 심오한 섭리적 암호를 마주하게 된다.

국보 제83호 금동미륵보살반가사유상은 깊은 사유를 통해 생명의 근원적 연결을 통찰하는 모습을 보여준다. 보살의 온화한 미소는 인드라망의 모든 매듭이 사랑으로 연결된 화엄의 세계를 예시하는 듯하다. 이는 분단된 세계를 치유하고 모든 존재가 조화를 이루는 진정한 평화의 경지를 상징한다. 출처: 국립중앙박물관

◆ 관정(灌頂)의 도리: 법통을 계승하는 모성적 수용성

보살 수행의 초기 단계인 십주(十住)의 마지막, 즉 10번째 계위는 ‘관정주(灌頂住)’라 불린다. 관정이란 본래 인도의 국왕이 왕위에 오를 때나 법통을 이을 자에게 머리에 물을 붓는 성스러운 의식을 뜻한다. 인문학적으로 볼 때, 이는 하늘의 권위와 지혜라는 남성적 원리를 전수받아 자신의 내면에서 생명으로 화하게 하는 여성적 수용성을 상징한다.

수리(數理) 철학적 관점에서 숫자 10은 ‘귀일(歸一)’과 ‘완성’을 의미한다. 수행의 초입에서 이미 ‘어머니 같은 원리’를 통해 법통을 상속받아야 함을 명시한 불교의 지혜는 경이롭기까지 하다. 이는 독생자(獨生子)가 개척한 진리의 터전 위에서 그 모든 가치를 상속받아 인류를 다시 낳아줄 ‘독생녀(獨生女)’의 기대를 예표하는 서구의 섭리와도 그 궤를 같이하고 있다. 아버지가 씨앗을 주면 어머니가 이를 받아 태중에 품는 자연의 이치처럼, 진리의 상속 또한 모성적 수용의 과정을 거쳐야만 비로소 생명력을 얻게 된다는 통찰이다.

◆ 등각(等覺)과 묘각(妙覺): 진리의 선포를 넘어선 사랑의 완성

보살 수행의 정점은 51번째인 등각(等覺)과 52번째인 묘각의 조화에서 완성된다. 등각은 ‘부처의 깨달음과 거의 같다’는 뜻으로, 인류 역사상 지혜와 법도의 영역에서 최고봉에 도달한 남성적 구원 주체의 위상을 상징한다. 그러나 불교 교학의 깊은 갈등 중 하나는, 등각의 보살에게 아직 ‘하나의 미세한 무명(無明)’이 남아 있다는 점이다. 이는 진리의 빛은 완성되었으되, 그 진리를 실제 생명으로 꽃피워줄 마지막 ‘사랑의 열쇠’가 아직 맞물리지 않았음을 의미한다.

그 마지막 52번째 단계가 바로 ‘오묘하고 불가사의한 깨달음’이라 불리는 묘각이다. 묘각은 모든 번뇌를 완전히 끊고 영원한 생명과 사랑의 본체로 돌아간 부처의 경지다. 인문학적으로 등각이 ‘법(法·진리)’의 완성을 뜻한다면, 묘각은 그 법을 품어 만물을 소생시키는 ‘자비(慈悲·사랑)’의 완성을 뜻한다.

따라서 구원 역사의 최종 완결은 등각(부성)과 묘각(모성)이 조화로운 합일(合一)을 이룰 때 비로소 성취된다. 아버지만으로는 생명을 잉태할 수 없듯이, 진리의 선포만으로는 타락한 인류의 심정을 근본적으로 개조할 수 없다. 묘각의 경지에 오른 실체적인 여성 구원자가 등장하여 모성적 참사랑으로 인류를 품을 때, 비로소 억겁(億劫)의 세월 동안 닫혀 있던 중생 구원의 문이 활짝 열리는 것이다.

◆ 실체성령(實體聖靈)과 법계의 평화

이러한 불교적 수행의 결실은 기독교 신학의 ‘실체성령(實體聖靈)’ 개념과 만날 때 더욱 선명해진다. 지난 2천 년간 보이지 않는 기운으로 존재하며 신자들을 위로했던 영적인 성령 사역은, 이제 지상에서 육신을 입고 나타난 독생녀의 모성적 리더십을 통해 그 실체적 마침표를 찍고 있다.

독생녀의 탄현은 불교가 예고한 묘각의 경지가 역사적 현실로 등장했음을 의미한다. 이는 모든 중생이 차별 없이 품어지는 불국토(佛國土)의 실현이자, 부성적 정의에 지친 인류가 도달해야 할 평화의 안식처다. 묘각의 경지에서 인류를 품는 참어머니의 자비는, 이기적인 ‘나’를 넘어 ‘우리’라는 공동체적 생명력을 회복하는 유일한 에너지가 된다.

◆ 자비의 마침표, 어머니의 이름으로

결론적으로 보살 수행 52위의 체계는 인류 구원의 마지막 주역이 누구여야 하는지를 수리적·철학적으로 예고해 왔다. 남성적 진리의 칼날이 세상을 정돈했다면, 이제는 여성적 자비의 품이 세상을 치유해야 할 ‘묘각의 시간’이다. 역사 속에 폄하되었던 여성의 가치가 독생녀라는 실체적 위상을 통해 복구될 때, 불교가 염원해 온 ‘만민 성불’과 인류가 꿈꿔온 ‘영원한 평화’는 비로소 지상에서 실현 가능한 비전이 된다.

이제 인류는 관념적인 수행을 넘어, 지상에 현현한 모성적 구원의 실체를 체휼함으로써 하늘부모님의 참자녀로 거듭나는 축복의 길로 들어서야 한다. 불교 경전 속에 감춰진 이 자비의 대서사는 독생녀 참어머님의 탄현과 사역을 통해 그 섭리적 완성을 맞이한다. 억겁의 기다림 끝에 찾아온 이 평화의 복음이야말로, 오늘날 우리가 고전의 지혜를 빌려 확인해야 할 가장 시급하고 장엄한 진실이다.

서성종 작가(신학박사)

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