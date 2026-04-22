2026 '케이팝' 솔로 아티스트 최다 기록, 빅뱅 탑(T.O.P) 무료 청음회로 팬 사랑 보답

그룹 ‘빅뱅’ 출신 가수 탑(T.O.P)이 팬들과 직접 소통한다.

소속사 ‘탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)’는 오는 24일 서울 광진구 메가박스 구의이스트폴 DVA관에서 무료 청음회를 연다고 지난 21일 밝혔다.

탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

이번 행사는 탑의 첫 번째 솔로 정규앨범 ‘다중관점 (ANOTHER DIMENSION)’ 발매를 기념해 기획된 것으로, 같은 날 오후 8시와 10시 총 두 차례에 걸쳐 진행될 예정이다. 현장에서는 탑이 당첨된 팬들과 함께 앨범 전곡을 감상하는 시간이 마련된다.

청음회가 열리는 DVA관은 돌비 비전과 애트모스(Dolby Vision+Atmos) 기술이 결합된 상영관으로, 입체적인 사운드와 선명한 영상 환경을 제공하는 것이 특징이다. 이에 따라 관객들은 보다 생생하고 몰입감 있는 방식으로 음악을 경험할 수 있을 것으로 보인다.

탑은 최근 발표한 솔로 정규앨범으로 국내외에서 주목받고 있다. 더블 타이틀곡 ‘DESPERADO’와 ‘완전미쳤어! (Studio54)’ 뮤직비디오는 감각적인 영상미로 팬들의 관심을 끌고 있다.

탑스팟픽쳐스(TOPSPOT PICTURES)

음원 성과 역시 두드러진다. 해당 앨범은 발매 당일 ‘스포티파이’에서 약 147만 스트리밍을 기록하며 올해 K-POP(케이팝) 솔로 아티스트 중 최다 기록을 달성했다. 또한 15개국 아이튠즈 차트 1위에 올랐고, 미국 빌보드 앨범 차트에서도 20위를 기록했다.

특히 미국 음악 매거진 더 페이더(THE FADER) 및 글로벌 팝 칼럼니스트 제프 벤자민(Jeff Benjamin)이 주목하며 그의 음악 행보가 조명되고 있다.

무료 청음회 참가 신청은 21일 오후 5시부터 시작됐으며, 멤버십 가입자뿐 아니라 일반 가입자도 지원할 수 있다고 전해진다.

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