지석진 "삼성전자 10만원에 매도…팔고 나니 20만원"

방송인 지석진이 주식 투자 실패담을 고백했다.

21일 장도연이 진행하는 유튜브 콘텐츠 '살롱드립'에는 지석진, 미미가 출연했다.

이날 미미가 "눈에 보이는 게 좋다. 주식은 못 믿는다"며 현물 자산을 선호한다고 밝혔다. 장도연 역시 "나도 주식 계좌가 없다"고 공감했다.

이에 지석진은 "상장 기간이 긴 ETF를 분할 매수로 적금 붓듯이 장기 투자하면 실패가 없다"고 전했다.

그러면서 "내가 성공하지 못해서 배운 것들을 다 알려주는 것"이라고 말해 웃음을 자아냈다.

지석진은 "신기하게 나만 이상하게 안 된다. 주식으로 다 때려박아도 나만 마이너스다"라고 했다.

지석진은 삼성전자 투자 실패담도 이야기했다.

그는 "삼성전자를 8만원대에 샀는데 늘 10만원을 못 넘고 떨어지더라. 드디어 10만원이 넘길래 팔았다"고 했다. 이어 "기가 막힌 타이밍에 매도했다. 심지어 난 또 잘한다고 분할 매도까지 했다"고 말했다.

아내까지 매도했다고 한다. 그는 "아내에게도 타이밍이 중요하다고 팔라고 했더니 아내도 팔았다"며 "이제는 아무에게도 말 안 한다. 팔고 나니 20만원이 됐더라. 팔았는데 오르면 마음이 아프다"고 했다.

<뉴시스>

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