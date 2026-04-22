빅뱅, ‘비스테이지’에 공식 그룹 커뮤니티 개설

데뷔 20주년을 맞은 그룹 빅뱅(BIGBANG)이 글로벌 팬덤 플랫폼 ‘비스테이지(b.stage)’에 공식 팬 커뮤니티를 오픈했다.

22일 비스테이지에 따르면 전날 오후 8시 19분 빅뱅 공식 팬 커뮤니티가 개설됐다.

커뮤니티는 멤버들이 그룹 활동 소식과 콘텐츠를 팬들에게 직접 전하고, 팬들 역시 커뮤니티 게시판을 통해 자유롭게 소통할 수 있는 공간이다.

향후 글로벌 투어 등 그룹 활동과 관련된 공식 소식과 혜택 등이 순차적으로 공개될 예정이다.

빅뱅 멤버 지드래곤, 태양, 대성은 이미 각자의 솔로 활동을 통해 비스테이지에서 공식 팬 커뮤니티를 운영하고 있다.

이번 그룹 커뮤니티 역시 비스테이지에 오픈함으로써, 솔로 활동을 통해 이미 비스테이지에 모여 있는 팬들이 그룹 활동까지 하나의 플랫폼에서 끊김 없이 이어갈 수 있게 됐다.

앞서 빅뱅은 지난 12일(현지시간)과 19일 미국 캘리포니아에서 열린 ‘2026 코첼라 밸리 뮤직 앤드 아츠 페스티벌’ 무대에서 공연을 펼치며 데뷔 20주년 글로벌 투어의 서막을 알린 바 있다.

당시 빅뱅은 “2026년 빅뱅의 20주년은 이제 막 시작됐다. 곧 큰 이벤트로 찾아갈 테니 기다려 달라”고 밝혔다.

비스테이지 팬 커뮤니티는 앞으로 펼쳐질 글로벌 투어와 20주년 프로젝트의 팬 소통 거점으로 활용될 전망이다.

비스테이지 관계자는 “K팝의 역사를 써온 빅뱅과 솔로에 이어 그룹 활동까지 비스테이지를 팬 소통 거점으로 제공하게 되어 기쁘다”며 “20주년이라는 특별한 해에 전 세계 빅뱅 팬들이 하나의 공간에서 모이고, 앞으로 펼쳐질 글로벌 투어와 다양한 프로젝트를 함께 경험할 수 있도록 최선을 다해 지원하겠다”고 밝혔다.

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