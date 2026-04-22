현서·박다혜, 김진표 ‘미안해서 미안해’ 리메이크해 22일 공개

가수 현서와 박다혜가 래퍼 김진표의 히트곡 ‘미안해서 미안해 (feat. G.NA)’를 리메이크해 22일 오후 6시에 공개한다.

2012년에 김진표 6집에 수록된 ‘미안해서 미안해’는 지금도 꾸준히 유튜브 뮤직 차트에 이름을 올리며 많은 사랑을 받고 있는 곡이다.

현실적인 가사와 대화체 구조로 깊은 공감을 이끌어내며 세대를 아울러 많은 사랑을 받고 있다.

이번 리메이크에 참여한 현서는 싱글 ‘춘몽’으로 4주 연속 유튜브 뮤직 쇼츠 차트 1위를 기록하며 주목받고 있는 가수다.

박다혜는 마크툽의 대표곡 ‘시작의 아이’ 커버 영상으로 1억뷰 이상을 기록하며 화제를 일으킨 바 있다.

리메이크에선 현서의 허스키한 목소리와 박다혜의 맑고 높은 음성이 절묘하게 조화를 이룬다.

또한 원곡 프로듀서인 붐바스틱(BOOMBASTIC)의 원영헌과 동네형이 편곡에 직접 참여해 원곡의 정서를 유지하면서도 현재의 음악적 트렌드를 반영했다.

특히 원곡자 김진표가 이번 싱글의 커버 사진을 직접 선물하며 그 의미를 더했다.

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