천재교육·천재교과서, ‘제8회 밀크티 창작동화 공모전’ 5월 4일부터 접수 시작

천재교육, 천재교과서가 공동 주최하고 디지털학습 1위 브랜드 밀크티가 주관하는 ‘제8회 밀크T 창작동화 공모전’이 오는 5월 4일부터 10일까지 일주일간 작품 접수를 받는다고 전했다.

이번 공모전은 ‘아동문학’ 부문과 ‘청소년문학’ 부문으로 나뉘어 단편, 장편 응모작을 모집한다. 창작 동화와 사회·과학 동화를 출품할 수 있으며, 1인당 2편까지 제출 가능하다.

동화 작가를 꿈꾸는 만 14세 이상이라면 누구나 응모할 수 있다. 밀크티초등 공식 홈페이지에서 신청서 및 원고 양식을 내려받아 작성한 후, 온라인으로 접수하면 된다.

이번 공모전은 총 상금 2,900만 원 규모로, 대상과 최우수상을 포함해 총 13명의 수상자를 선정한다. 수상작은 오는 8월 발표하며, 수상작 중 일부 작품은 단행본으로도 출간될 예정이다.

창작동화 공모전 관계자는 “밀크T는 매년 참신한 동화 작품을 발굴하고 알리는 데 앞장서고 있다”면서 “올해도 역시 역량 있는 창작자들의 많은 참여를 바란다”고 덧붙였다.

한편 역대 창작동화 공모전 당선작은 밀크티초등 ‘천재 도서관’과 ‘밀크T북클럽’에서 만날 수 있다. 밀크T는 초등학생과 중학생이 읽어야 할 필독 도서를 상시 업데이트하며, 독서와 학습을 결합한 프로그램으로 올바른 독서 습관 형성을 지원하고 있다.

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