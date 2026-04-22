나나, 재판 증인 출석 후 심경…“죗값 치르길…자업자득”

사진=세계일보 자료사진, 나나 SNS

가수 겸 배우 나나가 자신과 어머니를 흉기로 위협한 강도상해 피고인을 향해 심경을 밝혔다.

나나는 21일 자신의 인스타그램을 통해 "지금까지의 모든 악질적 범죄 행위에 대한 죗값을 치르길 바란다"며 '자업자득'(自業自得·자기가 한 일의 결과를 스스로 받는다)이라는 글귀를 올렸다.

앞서 이날 오후 나나는 의정부지법 남양주지원 제1형사부(부장판사 김국식) 심리로 열린 A씨의 강도상해 혐의 공판에 증인으로 출석했다.

법정에서 피고인과 마주한 나나는 "재밌니? 내 눈 똑바로 쳐다봐"라며 분노를 표했고, 재판부의 제지에는 "격양이 안 될 수가 없다"며 심적 고통을 호소했다.

법원을 나온 나나는 팬 소통 플랫폼 버블에 "얼굴 마주하니까 너무 어이가 없고 화가 나서 감정조절에 실패했다"고 심경을 전했다.

나나는 "하지만 나는 어디 가서도 하지 못 하는 말들을 속 시원하게 다 하고 왔다. 그 남자에게도 하고 싶은 말 하고 왔고 나의 행동과 말에 있어서 후회하지 않는다"며 당당한 모습을 보였다.

이어 "다들 걱정 많았을 텐데 나 괜찮다. 이제 마무리가 될 거라고 믿는다"고 덧붙이며 팬들을 안심시켰다.

A씨는 지난해 11월 경기 구리시 나나의 자택에 침입해 나나 모녀를 흉기로 위협하고 상해를 입힌 혐의를 받는다. 당시 나나와 모친은 몸싸움 끝에 A씨를 직접 제압해 경찰에 인계했다.

이후 A씨는 나나를 살인미수 등으로 역고소했으나, 경찰은 나나의 행위를 정당방위로 판단해 불송치했다. 현재 나나는 A씨를 무고 혐의로 맞고소한 상태다.

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