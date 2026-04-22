흐리고 일부 지역에서 비…황사 섞인 비 유의 [오늘날씨]

황사가 유입되면서 전국 곳곳에 미세먼지 주의보가 발령된 지난 21일 경기도 광주시 남한산성에서 바라본 서울 시내가 뿌옇다. 연합뉴스

수요일인 22일은 전국이 대체로 흐린 가운데 일부 지역에서는 오전에 비가 내리겠다. 고비사막 등에서 발원한 황사의 잔존량이 비에 섞일 수도 있으니 건강 관리에 유의해야 한다.

이날부터 23일까지 이틀간 예상 강수량은 제주도(북부 제외) 30~80㎜, 제주도 북부 10~40㎜ , 광주·전남, 부산·경남 남해안 5~20㎜, 전북, 울산·경남 내륙 5㎜ 미만이다.

비가 내리는 지역에서는 가시거리가 짧아지고 도로가 미끄러울 수 있으니, 차량 운행 시 충분한 안전거리를 확보하고 감속 운행하는 등 교통안전에 유의해야 한다.

이날 오전 5시 현재 기온은 서울 10.1도, 인천 9.8도, 수원 8.5도, 춘천 6.2도, 강릉 17.2도, 청주 11.0도, 대전 11.0도, 전주 10.3도, 광주 12.8도, 제주 16.0도, 대구 12.8도, 부산 15.2도, 울산 13.2도, 창원 13.3도 등이다.

낮 최고기온은 서울 19도, 인천 17도, 수원 18도, 춘천 19도, 강릉 20도, 청주 20도, 대전 19도, 전주 19도, 광주 18도, 대구 20도, 부산 19도, 제주 18도 등으로 예상된다.

건조특보가 발효된 강원도와 경북 북부, 그 밖의 중부 지방에서는 대기가 건조하며 강한 바람으로 작은 불씨가 큰불로 번질 수 있으니 산불 등 각종 화재 예방에 신경써야겠다.

미세먼지 농도는 황사의 영향으로 전 권역이 ‘나쁨’ 수준을 보이겠다.

바다의 물결은 동해·남해 앞바다에서 0.5~1.0ｍ, 서해 앞바다에서 0.5~1.5ｍ로 일겠다. 안쪽 먼바다(해안선에서 약 200㎞ 내의 먼바다)의 파고는 동해·남해 0.5~2.0ｍ, 서해 0.5~2.5ｍ로 예상된다.

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