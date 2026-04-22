단일화 하루 앞두고 아동센터 방문…유은혜 “미래 향한 발걸음 멈추지 않아”

유은혜 경기도교육감 예비후보가 진보진영 단일후보 발표를 하루 앞둔 21일 아동 돌봄 현장을 방문하면서 공식 일정을 마무리했다.

지난 2월 교육감 출마 선언 이후 도 전역을 돌며 광폭 행보를 이어온 지 두 달여 만이다. 유 후보는 단일후보에 선출되면 기존 일정을 그대로 이어가지만 그렇지 못할 경우 하차하게 된다.

유은혜 경기교육감 예비후보가 21일 오후 수원시립서호지역아동센터를 방문해 밝게 웃고 있다. 유은혜 캠프 제공

유 후보는 이날 오후 수원시립서호지역아동센터를 찾아 방과 후 돌봄 환경을 살펴보고 관계자들의 목소리에 귀 기울였다.

그는 “교육은 학교 안에서만 이뤄지는 게 아니라 아이들이 생활하는 모든 공간에서 완성된다”며 “지역아동센터는 아이들의 안전한 성장과 배움의 중요한 기반인 만큼 교육청 차원의 지원이 계속돼야 한다”고 강조했다.

그러면서 “짧지 않은 시간 동안 수많은 교육 주체를 만나면서 우리 교육이 어디로 가야 하는지 방향이 더욱 분명해졌다. 절박한 목소리를 정책으로 연결하고 학생과 학부모, 교사가 모두 신뢰할 수 있는 교육행정을 펼치겠다”고 다짐했다.

유 후보는 “경선 일정은 오늘로 마무리되지만 아이들의 미래를 향한 발걸음은 멈추지 않을 것”이라고 덧붙였다.

그동안 유 후보는 수원을 시작으로 고양, 부천, 성남, 안산, 안양, 용인 등 도내 시·군을 오가며 도민들과 교감해왔다.

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