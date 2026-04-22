‘밀실인사’에 뿔난 문화계… “대통령 직접 사과를”

최근 문화예술분야 공공기관 인사에 대한 문화계 반발이 거세지고 있다. ‘K컬처’를 견인해야 할 주요 예술기관장 선임이 정치적 이해관계에 따른 밀실인사로 파행하고 있다는 비판이 나온다.

21일 서울 종로구 청와대 사랑채 인근에서 열린 이재명 정부 문화예술 인사정책 규탄 기자회견에서 문화예술계 회원들이 규탄 구호를 외치고 있다. 뉴시스

문화연대 등 문화예술계 관계자는 21일 서울 종로구 청와대 분수대 앞에서 기자회견을 열고 “문화예술의 전문성과 신뢰를 훼손하는 일방적 인사 조치를 즉각 중단하라”고 요구했다. 이들은 황교익 신임 한국문화관광연구원장과 서승만 국립정동극장 신임 대표이사 등을 대표적인 부적합 사례로 지적했다. 이들은 “이재명정부의 문화예술 분야 인사는 전문성과 공공성보다는 인지도와 정치적 이해, 친소 관계 등이 과도하게 작동하고 있다”며 “공공 문화예술기관의 자리가 보상이나 배분 대상으로 인식되는 상황은 가볍게 넘길 수 없다”고 비판했다.



이원재 문화연재 집행위원장은 “지금 문화예술 현장은 ‘셀럽 인사’, ‘보은 인사’, ‘밀실 인사’로 초토화됐다”며 “대통령이 직접 사과하고 재발 방지를 약속해야 한다”고 말했다.



지난 19일에는 한국문화관광연구원 전직 연구자 등 총 259명이 참여한 학회 및 연구자 일동이 성명을 통해 황교익 신임 원장 선임을 두고 “문화체육관광부의 이번 인사는 문화정책의 전문성과 민주적 소통 가치를 정면으로 부정한 결정”이라며 “정책적 소통 경험과 전문성이 검증되지 않은 인물을 임명한 것은 정책 연구의 신뢰를 훼손하는 행위”라고 지적했다.

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