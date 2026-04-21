하림 ‘NS쇼핑’, 홈플러스 익스프레스 매각 우선협상대상자 선정

홈플러스 익스프레스 매각 본입찰에 하림그룹 산하 NS쇼핑이 우선협상대상자로 지정됐다.

21일 유통업계에 따르면 이날 오후 3시 홈플러스 슈퍼마켓 사업부(SSM)인 홈플러스 익스프레스 매각 본입찰에 하림그룹 엔에스쇼핑이 참여했다.

서울의 한 홈플러스 익스프레스 매장 모습. 연합뉴스

기업회생 절차를 밟고 있는 홈플러스 회생계획안의 핵심인 홈플러스 익스프레스 본입찰 마감 당일 곧바로 우선협상대상자가 선정되며 매각은 사실상 마무리 수순에 들어갔다.

양측은 조속히 세부 내용에 대한 협상을 마무리 짓고 본 계약을 체결할 계획이다.

한편 기존에 인수의향서(LOI)를 제출했던 MGC글로벌과 경남권 유통업체 등 두 곳은 모두 본입찰에 참여하지 않은 것으로 확인됐다.

당초 LOI를 제출하면서 해당 기업들은 예비실사를 진행했는데, 그 과정에서 정상화에 대한 부담을 느낀 것으로 알려졌다.

홈플러스는 “홈플러스 익스프레스 공개입찰 결과, 하림그룹의 NS쇼핑을 우선협상대상자로 지정하기로 했다”며 “이에 따라 조속히 세부 내용에 대한 협상을 마무리 짓고, 본 계약을 체결할 계획”이라고 밝혔다.

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