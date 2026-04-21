'하동 주택 화재 70대 사망' 방화 용의자 사위도 숨진 채 발견

21일 경남 하동군에서 발생한 주택 화재 현장에서 70대 여성이 사망한 사건이 발생한 가운데 이 사건 방화 용의자인 사위도 숨진 채 발견돼 경찰이 수사 중이다.



경남경찰청 등에 따르면 이날 오후 1시 45분께 하동군 옥종면 한 주택에서 불이 났다.



출동한 소방당국은 주택 앞마당에서 불에 타 숨진 70대 여성 A씨를 발견했다.



소방당국은 인력과 장비를 투입해 이날 오후 3시 19분께 불을 모두 껐다.



경찰은 이 사건과 관련해 A씨 사위인 40대 남성 B씨를 유력한 방화 용의자로 특정하고, 수사에 착수했다.



이후 B씨는 불이 난 주택 인근 비닐하우스에서 숨진 채 발견됐다.



B씨는 스스로 목숨을 끊은 것으로 알려졌다.



경찰은 A씨 사망에 대한 범죄 관련 여부와 등 정확한 사건 경위 등을 조사하고 있다.



※ 우울감 등 말하기 어려운 고민이 있거나 주변에 이런 어려움을 겪는 가족ㆍ지인이 있을 경우 자살 예방 상담 전화 ☎109 또는 자살예방SNS상담 '마들랜'에서 24시간 전문가의 상담을 받을 수 있습니다.

<연합>

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